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谣言与争议齐飞 俄美“疫情外交”不简单

2020年04月03日17:04  来源：新华网
 

　　新华社北京4月3日电　（国际观察）谣言与争议齐飞 俄美“疫情外交”不简单

　　新华社记者孙萍

　　继俄美两国元首通电话讨论疫情后，俄罗斯日前向美国运送了一批医疗物资，以帮助美国应对日益严峻的新冠疫情。然而，此举在两国都引发不小舆论风波。分析人士认为，俄罗斯伸出援手反被“黑”，凸显西方一些人士的冷战思维，再度印证俄美关系改善困难重重。

　　谣言与争议四起

　　俄美“疫情外交”源于两国元首的一通电话。3月30日，俄罗斯总统普京同美国总统特朗普通电话，互相通报各自国家采取的抗疫措施，并讨论加强两国抗疫协作。4月1日，俄罗斯一架载有呼吸机、口罩等医疗物资的运输机抵达纽约肯尼迪机场。

　　特朗普随后表示“俄罗斯给我们派来一架装着医疗设备的大飞机”。俄总统新闻秘书佩斯科夫称“美国很感激地接受了我们的帮助”。两国媒体据此猜测这批物资为无偿援助，但随后两国官方都出来辟谣。

　　美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯表示，这批物资是特朗普和普京通电话时敲定的，是美国购买了这些物资。而俄外交部表示，这批物资的一半由俄罗斯主权财富基金埋单，另一半由美方埋单。

　　谣言未止，质疑又起。在俄罗斯，批评者认为目前疫情正在俄境内加速蔓延，俄急需医疗物资，不应该帮助美国。

　　佩斯科夫连续表态为俄方此举“正名”。他说，俄罗斯对美方提供帮助，是考虑到如果美国医疗物资厂家将来能够开足马力生产，美方也会给俄方提供物资。国际抗疫合作是衡量一国抗疫活动的重要标尺，没有哪个国家能凭一己之力战胜疫情。

　　舆论战愈演愈烈

　　在美国，一些官员和媒体则对俄方物资表达“困惑”和“疑虑”，宣称援助带有政治目的，是“克里姆林宫在宣传上取得的胜利”。

　　不止援助美国遭“黑”，俄罗斯此前援助意大利也遭莫名非议。意大利一家媒体指责俄罗斯的援助带有地缘政治目的，企图挑拨意大利和欧盟的关系。

　　分析人士认为，俄罗斯援助行动被“黑”，一方面表明西方一些人固守冷战思维，另一方面也反映出俄罗斯与西方的舆论战愈演愈烈。

　　疫情暴发以来，俄罗斯与西方大打“口水仗”。美欧一些国家指责俄罗斯散布有关疫情的假消息，干扰西方国家的抗疫行动，制造恐慌，煽动西方国家民众对政府的不信任，破坏西方国家之间的团结。俄方人士则谴责这种“甩锅”言论。

　　俄罗斯联邦委员会（议会上院）议员普什科夫在社交媒体上写道，“如果美国有成千上万的感染者，以及更多不满的人，这是美国当局的疏忽，而不是俄罗斯的错。不应该倒打一耙”。

　　俄罗斯副外长里亚布科夫说，美国指责俄罗斯“虚假宣传”暴露了内心的紧张。疫情之下，各国应该相互理解，而不是算政治账。

　　俄罗斯国际事务理事会主任科尔图诺夫认为，西方与俄罗斯的舆论战已经形成惯性，难以停止。

　　俄美关系改善难

　　普京近些年多次对美国喊话，希望改善俄美关系。此番俄罗斯向美国提供物资帮助，符合俄罗斯政府的一贯立场。

　　从俄罗斯国内政治需求来看，由于西方制裁给俄罗斯经济发展造成困难，俄政府需要采取行动改变局面。

　　特朗普上台以来，美俄关系一直处于僵局。俄罗斯此次帮助美国遭“黑”，从一个侧面反映两国关系改善阻力之大。

　　科尔图诺夫认为，特朗普的反对者一定会拿俄方援助来做文章，特别是在美国大选年。俄方援助行动是有意义的，应该继续下去，因为俄罗斯不仅需要改变美国政治精英的对俄态度，更需要改变美国社会和民众的态度。但现在不可能指望帮助美国能给两国关系带来奇迹，两国关系在美国大选年也难有实质改善。

　　分析人士指出，美俄关系存在结构性矛盾，双方在乌克兰、叙利亚、军控等问题上的矛盾难以化解。尽管特朗普上任以来多次表示要缓和美俄关系，但美国建制派的态度、持续两年的“通俄门”调查一直对他形成掣肘。而今，在美国大选年，特朗普更是要在俄罗斯问题上小心行事，避免被政治对手抓住把柄。

(责编：燕勐、杨牧)
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