中国驻菲大使馆与菲律宾华人华侨社团携手成立抗疫委员会

新华网马尼拉4月3日电（记者郑昕 袁梦晨）中国驻菲律宾大使黄溪连2日同菲华商联总会、菲华各界联合会、菲律宾中国商会三家华社负责人，以及中华崇仁总医院代表举行视频会议，共同决定成立菲律宾华社救灾基金抗疫委员会，携手抗击新冠肺炎疫情。

据悉，该抗疫委员会下设后勤物资保障、紧急救援热线服务、住院治疗协调、对菲政府及医疗机构联络共四个工作小组，由三家社团和中华崇仁总医院分别负责。在中国驻菲大使馆的协助下，委员会将为全体旅菲同胞防控疫情提供支持和服务。

图为中国驻菲律宾大使黄溪连在参加视频会议。（图片由中国驻菲大使馆提供）

黄溪连表示，应菲政府和广大菲华社团请求，中国政府援菲抗疫医疗专家组近日即将启程，前来协助菲政府和华社抗击新冠肺炎疫情。这支团队经验丰富，大部分成员有援鄂抗疫的实战经验。专家组的到来将切实帮助菲提高疫情防控和诊疗的能力，提振广大旅菲同胞战胜疫情的信心。

黄溪连赞赏了菲华社团踊跃投入抗疫工作并积极援助在菲中国同胞的努力。他表示，中国驻菲大使馆将继续全力支持华社的抗疫工作，推动中国抗疫医疗专家组与华社医疗机构对接，提高疫情防控和诊疗能力，并协助华社筹集抗疫物资，以更好维护广大旅菲同胞的健康和安全。

菲华社团体负责人和医疗机构代表表示，感谢祖（籍）国对海外华侨华人的关心，并赞赏中国驻菲大使馆为维护中国同胞健康和安全所作的努力。

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