亚行：新冠疫情将导致亚太发展中经济体今年经济增速放缓

新华社马尼拉4月3日电（记者袁梦晨 郑昕）亚洲开发银行（亚行）3日发布的《2020年亚洲发展展望》报告说，受新冠疫情影响，预计今年亚太发展中经济体增速将明显放缓，2021年会出现反弹。

报告预测，2020年亚太地区发展中经济体经济增速为2.2%，较2019年9月亚行预测的5.5%下降3.3个百分点。同时亚行认为，如果疫情结束，各项经济活动恢复正常，2021年亚太发展中经济体增速将回升至6.2%。

报告预测，除去韩国、新加坡等亚太新兴工业化经济体，亚太发展中经济体今年经济增长率为2.4%，2021年有望回升至6.7%。

分区域看，由于大宗商品价格暴跌，今年中亚国家等大宗商品和石油出口国经济将受到冲击；受境内疫情暴发及疫情防控政策影响，经济开放程度较高的东亚和东南亚及依赖旅游业的太平洋地区今年经济增速将明显放缓；此外，南亚地区主要经济体今年经济增速也将出现下滑。

报告还认为，受食品价格影响，2020年亚太地区通货膨胀率预计将达到3.2%。

亚行首席经济学家泽田康幸在报告中说，全球疫情将如何演变，及受其影响全球和本地区经济前景如何，都存在很大的不确定性。他呼吁各国采取坚定有力、协调一致的行动以遏制疫情大流行，并将其对经济，特别是对最脆弱群体的影响降到最低。

亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测，于每年春季发布，秋季进行更新。

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