新华国际时评：快放下“甩锅”的政治偏执

新华社北京4月3日电 题：快放下“甩锅”的政治偏执

新华社记者郑汉根

当前，新冠疫情在全球蔓延，欧美一些国家形势相当严峻。在本国疫情如此危急之时，这些国家的一些政客，不集中精力为本国抗疫出力，而是不遗余力向中国“甩锅”，以种种无中生有、匪夷所思的指责来污蔑中伤中国政府和人民。他们的做法让广大中国人民反感和气愤，也让希望加强抗疫全球合作的国际社会各界人士惊诧不已。

实际上，这些政客的心思太偏太奇特，以至于越来越多的本国民众甚至盟友们都看不下去了。美国白宫高官纳瓦罗日前接受一档电视节目采访时，妄图将美国疫情恶化的责任推给中国和前任总统奥巴马，电视主播怒斥其离题千里，“浪费时间”。美国国务卿蓬佩奥不久前在七国集团外长会上卖力兜售“武汉病毒”概念，也遭到其他盟友集体抵制。

很多人不禁发问，这些政客在自己国家疫情告急的时候，还在抹黑打压其他国家，这是一种什么样的政治偏执？这是对自己国家民众的生命健康负责的行为吗？

面对突如其来的疫情，中国政府和人民以坚决有力的行动抗疫，取得显著成效，也为国际社会应对疫情赢得了宝贵时间。从与世界公开透明分享信息到尽己所能支持其他国家抗疫，中国为维护各国人民的健康和生命安全，尽了最大努力。所有秉持公心的国际人士，都真诚肯定赞扬中国的努力，唯有少数西方政客和媒体，或为政治私利，或因傲慢偏见，仍在抹黑中国。

而这些“甩锅者”，为其本国抗疫做了什么？又为全球抗疫做了什么？仅就美国来说，早在1月15日，美国疾控中心就发布了关于新冠肺炎的警告，之后的两个多月里，美方是否实施了有力措施防控疫情？个别身居高位的西方政客，为了自身种种政治目的，一度刻意淡化疫情风险，误导民众，让民众失去必要的警惕，致使疫情急速蔓延，浪费了宝贵的窗口期。

面对这些事实，这些抗疫不力、却卖力推责的政客们，是否欠本国人民一个说法？如今自己国家疫情大暴发，也让世界多国面临较大输入性压力，这些总在“挑刺”其他国家做法的政客，是否欠世界一个解释？

在国际社会最需抗疫合作的时候，这些政客却在极力妖魔化他国，破坏国际抗疫合力。他们从应有的国际责任中退缩，对需要援助的国家口惠而实不至。这一切，难道是这些一向自诩“国际道义”的国家和政客应有的作为吗？

毫无疑问，这些人在关键时刻极力“甩锅”他国，也是为了尽量避免自己因抗疫不力而遭国内民众指责。殊不知，低劣的谎言不仅无法抹黑其他国家，反会让自己更加声誉扫地。让自己免于民众指责的最好办法不是花式“甩锅”，而是不要再“浪费时间”，赶紧把心思用到抗疫正事上。

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