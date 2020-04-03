综合消息：拉美确诊病例持续增加 多国严防疫情扩散

新华社圣保罗4月2日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美各国卫生部门2日发布的新冠疫情最新数据显示，拉美地区确诊病例持续增加。多国采取了隔离、停课、宵禁等措施应对疫情。

巴西卫生部2日宣布，当天新增确诊病例1074例，累计确诊7910例；新增死亡病例58例，累计死亡299例。巴西卫生部当天表示，已经向各州分发50万个快速检测试剂盒和5.4万个传统检测试剂盒。

智利卫生部2日宣布，该国新增373例确诊病例，累计确诊3404例；新增死亡病例2例，累计死亡18例；累计治愈335例。智利卫生部宣布，即日起对全国养老机构实施全面隔离，要求工作人员严格防疫，对南部阿劳卡尼亚大区2个疫情严重城市的强制隔离措施延长7天，至4月11日。

厄瓜多尔卫生部2日宣布，该国新增确诊病例405例，累计确诊3163例；新增死亡病例22例，累计死亡120例；新增治愈7例，累计治愈65例。厄全国应急行动委员会2日宣布整个4月份继续执行全国停课、停止国际和国内航班、停止省际人员流动等措施。

秘鲁2日报告新增确诊病例91例，累计确诊1414例；新增死亡病例8例，累计死亡55例。为加强防控疫情，秘鲁政府当天颁布一项新法令：从3日起，每周一、三、五只允许男性出门购买食物、药品或者去银行，每周二、四、六只允许女性出门，周日任何人不允许上街。该项法令将持续到4月12日。

多米尼加卫生部2日宣布，当日新增确诊病例96例，累计确诊1380例；新增死亡病例3例，累计死亡60例。总统梅迪纳当天颁布法令，自4月3日起延长宵禁期15天，宵禁时间为下午5时至次日上午6时。此外，政府已向议会申请延长国家紧急状态时间至5月7日。

乌拉圭2日报告新增确诊病例19例，累计确诊369例；新增死亡病例2例，累计死亡4例。总统路易斯·拉卡列·波乌当日宣布，乌拉圭所有学校继续“无限期”停课，复课时间另行通知。

古巴2日报告新增确诊病例21例，累计确诊233例，累计死亡病例6例。为应对疫情，古巴从2日开始停止所有国际民航航班并关闭港口。

巴拉圭2日报告新增确诊病例15例，累计确诊92例。巴拉圭议会议长表示，当日确诊病例中有一名议员，因此议会决定暂停工作，所有议员都隔离14天。

还有一些国家也在2日报告了疫情数据，墨西哥、巴拿马、阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、萨尔瓦多、尼加拉瓜的累计确诊病例数分别为1510例、1475例、1265例、1161例、396例、46例、5例。（执笔记者：宫若涵；参与记者：尹南、高春雨、范小林、赵焱、周星竹、郝云甫、许雷、林朝晖、张国英、苏津、倪瑞捷、吴昊）

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