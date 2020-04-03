新华社里约热内卢4月2日电 通讯：给疫情中的街头流浪者一个家

新华社记者赵焱 陈威华

疫情期间，卫生专家和政府都会号召民众尽量居家。但在里约热内卢，有一群人并没有家，他们就住在街头、路边、桥下。为降低这些流浪者的感染几率，里约市政府将桑巴大道腾出来作为临时收容所。

里约市有大约1.4万街头流浪者。随着政府大隔离令的实施，街头行人越来越少，很多餐厅关门了，因此这些流浪者担忧的除了住所外还有食物。

平时在市中心流浪的杰尼瓦尔说：“我们平时领早餐的拉帕引水渠附近已经没人发饭了。平时接水的地方也关了。没有游客扔饮料瓶、易拉罐、硬纸板，我也捡不到能去卖钱的垃圾。”

为解决流浪汉的问题，里约市政府经过考察最终选中了桑巴大道建立临时收容所。桑巴大道完全改建好后能提供400个铺位，装有淋浴等基本卫生设施，还提供一日三餐。

本周起，桑巴大道开始接收流浪者，优先收容老人、孕妇和未成年人。第一批60个铺位在开门第一天就满了。

里约市政府在流浪者较多的街区设立了评估点，流浪者通过评估后会乘车到桑巴大道。流浪者进门时会收到一个个人清洁包，然后会被工作人员带去洗澡。

42岁的拉蔻尔和45岁的埃德马尔是一对夫妇，他们平时就睡在莱布隆区的一个花园里。拉蔻尔说：“现在天凉了，总睡在外面让我有点感冒，所以我想去找个位置。”

但是夫妇二人都没能通过评估，工作人员建议他们到中央车站附近的大众旅店试试，那里可收容55人。

收容所毕竟无法收容所有流浪者，还有些人自己不愿进收容所，喜欢在街头的自由自在。为此，志愿者在流浪者较多的市中心的电线杆上挂了清水和洗手液，让他们保持卫生。

在圣保罗，政府和社会力量也没有忘记这些生活在街头的人。圣保罗州政府要求所有为贫困人群提供饮食的大众餐厅保持营业，让流浪者和低收入人群都能进去吃饭。早餐只收0.5雷亚尔（约合0.7元人民币），午餐和晚餐收1雷亚尔（约合1.4元人民币）。

对于完全没有钱的人，也有志愿者在默默付出。吉斯雷妮开了一家小饭馆，她与其他一些志愿者帮助流浪者6年了，在疫情期间，他们无法直接把饭送给需要帮助的人，就采取将食物挂在栏杆上的做法。

“这些生活在社会边缘的人总是不被注意到，现在病毒让他们的生活更难了，因为能给他们钱和食物的人少了。而且由于他们看上去比较脏，很多人都会躲着走，”吉斯雷妮说。

吉斯雷妮说：“这些流浪者也许没有家，但我们愿意做他们的家人，帮助他们渡过难关。”

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