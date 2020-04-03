综合消息：新冠肺炎疫情扩散至非洲50国

新华社阿比让4月2日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：马拉维2日首次报告新冠肺炎疫情，确诊3例病例。至此非洲地区受新冠肺炎疫情影响的国家数量已增至50个，这一地区仅有4国尚未报告确诊病例。为应对疫情，多国采取宵禁、封城等防控措施，并增加了财政投入。

非洲疾控中心2日公布的数据显示，非洲地区累计确诊病例已达6470例，死亡病例达241例。

截至2日，南非新增病例82例，累计1462例；喀麦隆新增60例，累计306例；布基纳法索新增6例，累计288例；加纳新增9例，累计204例；塞内加尔新增5例，累计195例；科特迪瓦新增4例，累计194例；毛里求斯新增14例，累计161例；刚果（金）新增14例，累计123例；肯尼亚新增29例，累计110例；几内亚新增21例，累计52例；此外，卢旺达、乌干达、多哥、赞比亚、马里、加蓬、津巴布韦和中非共和国也分别报告了5例以下的新增病例。

中非共和国、刚果（布）和刚果（金）均已出现本地传播。

多哥总统福雷1日宣布进入全国卫生紧急状态，为期3个月，并宣布自2日起，每日晚7时至次日6时实施全国宵禁；卢旺达政府宣布延长“封城”措施至4月19日；乍得2日起在首都恩贾梅纳实施宵禁，为期2周；厄立特里亚自2日起，除部分从事必不可少的发展和安全任务的工作人员外，所有民众均需居家隔离21天，封锁期内终止所有贸易，禁止与他国所有商业航班往来；塞拉利昂将于5日起封城3天，2日起所有通过边境进入塞拉利昂的利比里亚和几内亚公民将接受不少于14天的隔离；莫桑比克1日开始进入为期30天的全国紧急状态，暂停入境签证。

塞内加尔和马里政府两国议会分别授权总统可不寻求议会同意直接颁布防控疫情法律；加蓬将原定于4月举行的议会部分改选延期；喀麦隆于2日至7日在最大城市杜阿拉开展大规模检测活动，2日起将继续执行此前制订的防疫规定15天。喀麦隆加强病毒检测力度后，一周内累计确诊数从88例（3月26日）跃升至306例，激增约248%。

此外，肯尼亚宣布释放了4800名刑期6个月以下的轻罪服刑囚犯，以降低新冠病毒在监狱系统传播的风险；索马里2日也宣布了赦免148名轻罪罪犯，多哥赦免1048名囚犯。

非洲发展银行2日宣布将捐赠200万美元用于疫情防控，该款项将由世界卫生组织统一调配，用以提升非洲国家疫情防控能力。

纳米比亚政府1日宣布将拨款81亿纳元（约32亿元人民币）用于疫情救济和提振经济；莫桑比克总理多罗萨里奥表示将采取一系列财政和货币措施，减缓疫情对经济造成的冲击；喀麦隆政府日前也设立专项基金，为防控疫情提供资金支持。（执笔记者：郑扬子；参与记者：许正、郭骏、肖玖阳、王松宇、张改萍、荆晶、杨臻、吴长伟、文浩、邢建桥、乔本孝、吕天然、聂祖国、赵宇鹏、张玉亮）

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