王毅同哥伦比亚外长布卢姆通电话

新华社北京4月3日电 4月2日，国务委员兼外长王毅应约同哥伦比亚外长布卢姆通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生后，杜克总统第一时间向习近平主席致函慰问，外长女士也多次公开声援中方抗疫斗争，中方对此表示感谢。当前疫情在包括哥伦比亚在内的拉美国家蔓延扩散，中方向哥伦比亚人民表示诚挚慰问。中方正在积极向拉美国家提供医疗物资援助，并主动举行专家视频会议，毫无保留地交流防控经验，取得了良好效果。中方将向哥方捐助一批紧急物资，并为哥方在华采购提供必要便利。相信在杜克总统领导下，哥伦比亚人民一定能战胜疫情。

王毅说，今年是中哥建交40周年。双方携手抗疫、共克时艰，是最好的纪念方式。相信中哥友好合作将在共同抗疫斗争中得到进一步深化。王毅表示，中方将一如既往为哥在华侨民工作生活提供保障，也相信哥方会继续保护在哥中国公民的健康与安全。

布卢姆高度赞赏中方采取强有力措施并成功控制国内疫情，认为中方的做法为哥伦比亚及世界树立了榜样。衷心感谢中方向包括哥伦比亚在内的拉美国家提供援助并分享抗疫经验。哥方愿同中方一道，全力落实两国元首达成的重要共识，共同做好两国建交40周年庆祝活动。哥方将全力确保在哥中国公民的安全和健康。

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