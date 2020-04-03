新华社曼谷4月3日电 通讯：疫情中的泰国送餐员

新华社记者任芊 汪瑾

泰国首都曼谷市中心一家深受当地人喜爱的购物中心前，20余辆搭载绿色送餐盒的摩托车一字排开，从商场唯一开放的大门里时不时地匆匆走出两手拎着沉甸甸餐盒的送餐员。类似场面几乎成为近两周来曼谷各大商场和餐厅外一道别样的场景。

为应对泰国日趋严峻的新冠肺炎疫情，曼谷相继关闭了娱乐场所、学校、运动场馆、商场、美容店和游乐场，只有超市、便利店、药店和餐厅继续营业，而餐厅只能提供外卖服务。曼谷周边地区也先后关闭商场及店铺。3月26日，泰国全国进入紧急状态。为配合政府的隔离政策，曼谷民众纷纷选择留在家中。

随着城市逐渐“停摆”，送餐员成为当地人最为依赖的群体之一。每天中午和傍晚用餐时段，送餐员就像这座城市流动的血液，为千家万户送去热气腾腾的饭菜。泰国开泰银行研究所发布的数据显示，受疫情驱动，泰国食品外卖业务增长明显。

“送餐时我当然怕感染病毒，但维持生计需要钱。”35岁的送餐员隆洛坐在一家商场专为送餐员提供的椅子上等待餐厅为他的客户准备订单。

“我是一名全职送餐员，从事这份职业已经8个月了。”隆洛说，因为疫情原因，不少失业的人或是曾经兼职送餐的人现在转行为全职送餐员。疫情发生后，送餐员接单量明显增加。

29岁的鲍伊曾经是兼职送餐员，这次疫情导致他原本工作的酒店生意不好，他不得已成了一名全职送餐员，每天送餐时间在6小时左右。鲍伊说，比起之前的工作，他现在的收入还有所增加。

当送餐员一个多月的萨拉瓦没想到，这份平常看来普普通通的职业会突然变得如此炙手可热。“订单马上就增加了，因为人们都困在家里，有些人不能出来，有些人不敢出来。”戴着口罩的萨拉瓦声音有些低沉，但掩饰不住的乐天性格从他弯弯的笑眼里流露出来。

尽管疫情蔓延增加了送餐员的收入，但也让他们承担了比其他人感染新冠肺炎的更大风险。萨拉瓦说，现在没有完全有效的药物或疫苗治疗新冠肺炎，送餐员只能尽力做好防护。

“没有人喜欢戴口罩，人人都想自由呼吸，但做这一行需要特别谨慎。送餐的时候，我和客户都会尽量避免直接接触。我把餐盒放在地上，客户把钱也放在地上。”萨拉瓦有些无奈地说。

萨拉瓦说，非常希望整个社会能尽快恢复以往的生机与活力。他期待着大家能走出家门，像往常那样工作和生活。

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