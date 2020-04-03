新华社墨西哥城4月2日电 通讯：新冠疫情下的墨西哥“街头守望者”

新华社记者吴昊

每年春天，当蓝花楹绽放墨西哥首都街头，47岁小贩玛丽韦尔都能盼来游客。不过随着新冠肺炎疫情来袭，如今她只能守望着空荡荡的广场，愁眉不展。

疫情暴发前，玛丽韦尔摊位所在的墨西哥人类学博物馆每天迎来近万名国内外游客，她摊上的玛雅和阿兹特克文明工艺品十分畅销。

就在一周前，玛丽韦尔还在为每天150比索（1美元约合24比索）工钱挤三个小时公交。尽管政府倡导保持健康社交距离，公交有时仍拥挤不堪，搭载着像她一样无法居家办公的“街头守望者”。不过这种忙碌现在也变得奢侈，疫情暴发让玛丽韦尔的雇主“歇息”了。

3月下旬，墨西哥确诊病例破千。政府陆续出台措施：关闭部分公共场所，建议民众居家隔离，劝导民众暂停 “非必要活动”，宣布国家进入卫生紧急状态等。

“要欠债了，我得去当东西。”玛丽韦尔被雇主“强行放假”后断了生计。在隔壁摊位打工的儿子也没活干，儿媳妇月底就要生孩子了。“谁能告诉我，没工作我们怎么维持基本生活？”

说起没工作，隔壁水果摊的老汉胡安也很无奈。原本一天轻松卖到数千比索，现在连30比索的水果杯都卖不掉。胡安摆摊40年都没遇到过这种情形，他不知道怎么养活一家5口。

据墨西哥小型商贩联盟预估，3月20日至4月20日，多数墨西哥民众将在家隔离，墨西哥每个家庭食品消费将升至1.6万比索，水、电等费用将上涨约50%。

谈及应对疫情的准备，一瓶免洗洗手液和一个口罩就是出租车司机格雷戈里奥的所有防疫装备。每当乘客咳嗽打喷嚏，没有医保的他默默看向后视镜，心里忐忑不安。尽管油价跌了两成，寥寥无几的乘客却让他家都快揭不开锅，口罩等防疫装备也变得又贵又难买。

墨西哥央行4月1日公布一份调查结果，预测2020年墨西哥经济负增长3.5%。另据一份墨西哥智库研究报告，新冠疫情可能会导致超过2000万墨西哥人陷入贫困。

墨西哥金融研究基金会研究员豪尔赫·桑切斯表示，非正式就业群体在墨西哥属最脆弱人群之一。据墨西哥国家地理统计局数据，不少人挣扎在每天123比索的最低工资线上。

疫情中非正式就业群体情况已引起政府和社会关注。墨西哥总统洛佩斯日前宣布将向小型企业和商贩提供贷款支持，以缓解疫情引发的“经济危机”。

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