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综合消息：中东地区新冠肺炎疫情继续蔓延 多国官员确诊

2020年04月03日11:30  来源：新华网
 

　　新华社开罗4月2日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠肺炎疫情2日继续蔓延，多国报告官员确诊，各国继续加强防疫力度。

　　伊朗议会公共关系部门当地时间2日晚间宣布，伊朗伊斯兰议会议长拉里贾尼新冠病毒检测结果为阳性，目前已在家中隔离并接受治疗。伊朗卫生部2日宣布，截至当天中午，伊朗新增确诊病例2875例，累计确诊50468例，死亡3160例。

　　以色列卫生部2日发表声明说，卫生部长利茨曼及其妻子新冠病毒检测结果均呈阳性。因利茨曼确诊感染，总理内塔尼亚胡当天开始居家隔离，将持续到4月8日。截至2日晚，以色列累计确诊病例已达6857例。

　　黎巴嫩卫生部2日数据显示，累计确诊病例494例，死亡16例。2日，菲律宾驻黎巴嫩大使贝尔娜迪塔·卡塔拉因感染新冠病毒在黎巴嫩首都贝鲁特一家医院去世，时年62岁。

　　沙特阿拉伯卫生部2日宣布，该国单日新增确诊病例165例，累计确诊1885例。沙特内政部2日宣布，即日起在麦加和麦地那两市实行宵禁，两市居民只能于早6时至下午3时，在所居住区域内外出就医和采购生活必需品；除药店、超市外，禁止两市住宅区域内一切商业活动。

　　埃及卫生部2日宣布，境内新增86例确诊病例，单日确诊数创新高，累计确诊病例865例。埃及卫生部准备了1000台车辆作为流动诊所，在全国范围内对公民进行筛查。

　　叙利亚卫生部2日宣布，该国新增6例确诊病例，累计确诊16例。叙内政部2日决定，将每周五、周六的宵禁时间从12小时延长至18小时。为优先保障内需，叙政府2日下令禁止豆类、乳制品、鸡蛋等多种商品的出口。

　　还有一些国家也在2日报告了最新数据。土耳其病例较多，2日报告新增确诊病例2456例，累计确诊18135例，死亡356例。卡塔尔、伊拉克、摩洛哥、巴林、科威特、约旦、阿曼、苏丹累计确诊病例数分别为949例、772例、691例、643例、342例、299例、231例和8例。利比亚2日报告首例死亡病例，累计确诊10例。（执笔记者：张栩；参与记者：陈霖、王峰、李良勇、尚昊、涂一帆、吴丹妮、陈斌杰、杨元勇、白平、王薇、冀泽、郑一晗、潘晓菁、马意翀）

(责编：燕勐、杨牧)
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