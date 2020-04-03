全球疫情简报：约翰斯·霍普金斯大学数据显示全球病例数破百万

新华社北京4月3日电 2日全球疫情简报：

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间2日10时（北京时间2日16时），全球确诊病例较前一日增加72839例，达到896450例；死亡病例较前一日增加4924例，达到45526例。中国以外确诊病例较前一日增加72746例，达到813726例；中国以外死亡病例较前一日增加4918例，达到42199例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间2日16时（北京时间3日4时），全球确诊病例达1002159例，死亡病例为51485例。美国确诊病例增至236339例，是目前确诊病例最多的国家，其死亡病例为5648例。

新闻事件

美国劳工部2日公布的数据显示，受新冠疫情在美国蔓延影响，上周美国首次申请失业救济人数激增至664.8万，再度刷新历史纪录。

2020年是美国大选年，民主党原定于7月13日起在威斯康星州最大城市密尔沃基召开全国代表大会，正式提名该党总统和副总统候选人。民主党全国委员会2日宣布，受疫情影响，该党全国代表大会改在8月17日起的一周内举行，地点不变。

美国总统特朗普2日再次动用《国防生产法》授权，指令联邦政府协助美国制造商生产治疗新冠肺炎重症患者所需呼吸机，以应对正在美国迅速蔓延的疫情。

俄罗斯总统普京2日发表电视讲话，宣布全国放假延长至4月30日以抗击疫情。放假期间，政府机关、部分企业以及食品店、药店等居民日常生活必需的机构将照常工作。

德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔2日说，德国联邦国防军将从4日起部署1.5万名官兵，随时准备帮助抗击疫情。

欧洲中央银行2日发布新闻公报说，受疫情影响，欧洲央行决定将货币政策战略评估时间延长至2021年年中。

涉华动态

中国政府援助俄罗斯的一批抗疫物资2日抵达莫斯科。物资包装箱上用中文和俄文写着“病毒必将被击败，胜利属于我们！”。

中国向吉尔吉斯斯坦提供的第二批抗疫物资2日在吉首都比什凯克举行交接仪式。

中国政府援助阿塞拜疆抗击疫情的首批医疗物资2日在阿首都巴库顺利交接。

在中国驻洛杉矶总领事馆支持下，中美两国医学专家日前通过两场网络研讨会进行交流，中国专家向美国同行分享了中国抗击疫情过程中的一线经验。

中国与沙特阿拉伯卫生专家2日就疫情问题举行视频会议，交流临床诊疗与疫情防控等经验。

中国驻芬兰大使馆2日组织一场线上新冠肺炎防疫知识视频讲座，邀请国内医疗专家同旅芬侨胞、留学生分享防疫知识。

(责编：燕勐、杨牧)