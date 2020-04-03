百名中国学者致信美国社会：政治化、污名化声音无助于遏制疫情蔓延

4月2日，国际知名期刊《外交学人》刊发了100名中国学者联名《致美国社会各界的公开信》，从人类命运共同体的角度，呼吁全球团结合作。

中国学者在公开信中表示，近来，我们听到很多将新冠疫情政治化、污名化的声音。我们认为，这无助于中美两国和全世界共同遏制这场几十年来最大传染病疫情的蔓延，无助于中美关系的健康发展，也无助于中美两国人民和世界各国人民的福祉。我们愿意真诚地向美国朋友们分享我们的看法。

以下为公开信全文：

百名中国学者致美国各界人士的公开信

尊敬的美国同行与朋友们：

我们是哲学、政治学、医学、经济学、国际关系学、社会学、法学、传播学、军事学、科技等领域的100位中国学者，其中包括多位来自武汉的大学教授。我们聚焦各个领域专业，但作为知识分子，我们有责任表达对事关中美两国民众与全人类福祉的看法。

近来，我们听到很多将新冠疫情政治化、污名化的声音。我们认为，这无助于中美两国和全世界共同遏制这场几十年来最大传染病疫情的蔓延，无助于中美关系的健康发展，也无助于中美两国人民和世界各国人民的福祉。

我们愿意真诚地向美国朋友们分享我们的看法。

此次新冠肺炎是最严重的全球公共卫生危机之一。抗击新冠疫情是一场漫长与艰辛的全球持久战。各国应该团结、合作，而不是相互埋怨、推诿、指责。病毒没有国界，爱也没有国界。中美作为世界上的两个大国，应该用合作去影响世界，在共同的抗疫进程中，尊重科学，珍惜生命，让各国人民免受更大的伤害。

当前中国的疫情已基本得到控制。自疫情发生以来的两个月里，中国人民相互支援、上下齐心、艰苦奋斗，取得来之不易的成果。我们感谢在抗疫期间包括美国各界在内国际社会给予的支持与帮助。我们也愿意与其他国家分享抗疫经验，向其他国家提供力所能及的帮助。

在这场史无前例的新冠疫情中，病毒源自何处，尚不清楚。我们尊重科学、专业的意见。无论病毒源自哪里，中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者，都愿意与各国人民一起，阻击疫情的继续蔓延。

我们真心期待与包括美国在内的国际社会精诚合作。期待国际合作再次在全球兴盛。我们呼吁所有国家团结起来，真诚合作，全力应对人类健康的共同敌人。

愿我们早日共同取得抗击新冠疫情斗争的最终胜利！

来自中国的100位学者

2020年3月25日

学者名单（按姓氏英文字母顺序排列）：

包启挺 北京民生智库大数据研究院院长

蔡佳禾 南京大学-约翰斯霍普金斯大学中美文化研究中心教授

曹文炼 中国经济体制改革研究会副会长

陈定定 暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长

陈东晓 上海国际问题研究院院长

陈 经 科技与战略风云学会副会长

陈 琪 清华大学中美关系研究中心主任

陈忠阳 中国人民大学财政金融学院教授

陈武元 厦门大学一带一路研究院常务副院长

陈云松 南京大学-约翰斯霍普金斯大学中美文化研究中心主任

崔晓静 武汉大学法学院教授

达 巍 国际关系学院教授

刁大明 中国人民大学国际关系学院副教授

丁 刚 人民日报高级记者、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

丁炫凯 南京大学中国智库研究与评价中心研究员

董雪兵 浙江大学中国西部发展研究院常务副院长

杜志章 华中科技大学国家治理研究院副院长

方长平 中国人民大学国际关系学院副院长

方兴东 互联网实验室创始人（ChinaLabs）

冯雷鸣 天津外国语大学一带一路天津战略研究院院长

冯 晞 未来商习院院长

高 健 上海全球治理与区域国别研究院秘书长

高奇琦 华东政法大学政治学研究院院长

郭万达 中国（深圳）综合开发研究院常务副院长

何 辉 北京外国语大学教授

何茂春 清华大学经济外交研究中心主任

何伟文 中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

黄大慧 中国人民大学国际关系学院副院长

黄 靖 北京语言大学国别和区域研究院学术院长

黄仁伟 上海社会科学院原副院长、研究员

黄日涵 华侨大学国际关系学院院长助理

胡 伟 上海市公共政策研究会会长

姜 安 深圳大学社会科学学院教授

贾晋京 中国人民大学重阳金融研究院助理院长

贾 敏 华东师范大学国际关系与地区发展研究院副研究员

贾文山 山东大学特聘教授

孔新峰 山东大学国家治理研究院副院长

蓝蔚青 浙江省城市治理研究中心首席专家

李 刚 南京大学信息管理学院教授

李国栋 烟台大学马克思主义学院院长

李 牧 武汉理工大学法学社会学院院长

梁双陆 云南大学经济学院院长

林成华 浙江大学科技管理研究所副所长

林丹明 汕头大学教授

刘 锋 海南师范大学菲律宾研究中心主任

刘海明 重庆大学新闻学院教授

刘 仰 中信改革发展研究基金会咨询委员

刘志勤 前瑞士苏黎世州银行北京首席代表、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

龙兴春 西华师范大学外国语学院教授

卢山冰 西北大学丝绸之路研究院院长

罗良清 江西财经大学统计学首席教授

梅新育 商务部研究院研究员

欧阳康 华中科技大学国家治理研究院院长

蒲勇健 重庆大学发展研究中心副主任

潘庆中 清华大学苏世民书院常务副院长

秦 安 天津大学法学院互联网政策与法律研究中心主任

史志钦 清华大学国际关系学系教授

苏 浩 外交学院教授

储 殷 国际关系学院教授、数字经济智库副院长

储昭根 浙江理工大学一带一路与非传统安全研究中心主任

孙 雯 南京大学-约翰斯霍普金斯大学中美文化研究中心副主任

孙晓萌 北京外国语大学教授

宋鲁郑 复旦大学中国研究院研究员

唐任伍 北京师范大学政府管理研究院院长

屠新泉 对外经济贸易大学WTO研究院院长

邢丽菊 复旦大学国际问题研究院教授

徐二明 汕头大学商学院院长

徐 宁 长江产业经济研究院院长助理

姚树洁 重庆大学社会科学部副主任

易 鹏 盘古智库理事长

易剑东 温州大学教授

汪金国 兰州大学政治与国际关系学院院长

王朝恩 西安交通大学丝绸之路经济带法律政策协同创新中心主任助理

王 磊 北京师范大学金砖国家合作研究中心主任

王绍光 清华大学公共管理学院、苏世民书院、国际研究院特聘教授

王 文 中国人民大学重阳金融研究院执行院长（发起协调人）

王醒男 广东金融学院教授

王义桅 中国人民大学国际事务研究所所长

王在邦 太和智库高级研究员

吴大辉 清华大学俄罗斯研究院副院长

吴丹红 中国政法大学疑难证据中心主任

吴思科 原中东特使、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

夏立平 同济大学国际与公共事务研究院院长

夏友富 对外经贸大学中国开放经济与国际科技合作战略研究中心执行主任

杨光斌 中国人民大学国际关系学院院长

杨雪冬 中央党史和文献研究院研究员

杨宇军 中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长

余 丽 郑州大学政治与公共管理学院副院长

张东明 辽宁大学东北研究院院长

张海冰 上海国际问题研究院院长助理

张颐武 北京大学中文系教授

赵 刚 中国社会经济系统分析研究会副理事长

赵可金 清华大学全球共同发展研究院副院长

赵建平 中非发展基金原董事长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

张胜军 北京师范大学政府管理学院教授

张卫良 杭州师范大学杭州城市国际化研究院院长

张燕玲 中国银行原副行长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

张振江 暨南大学国际关系学院院长

周非非 北京大学第三医院副主任医师、副教授

周 戎 光明日报前南亚首席记者、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

周晓晶 国务院发展研究中心亚非研究所前所长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

(责编：于洋、杨牧)