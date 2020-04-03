油价冲击下　美页岩油业首现牺牲品

美国主要页岩油企业怀廷石油4月1日向法院申请破产保护，成为3月国际油价暴跌以来首家破产的美国大型页岩油厂商。

美国总统唐纳德·特朗普计划本周会见石油巨头高管，会商扶助石油产业的方案。

【双重打击】

怀廷石油是科罗拉多州和北达科他州巴肯页岩地质带最大的石油企业。根据法庭文件，怀廷石油当前面临36亿美元债务。企业方面已与债权人达成债务重组计划，通过出让所有权换取22亿美元债务减免。

彭博新闻社报道，早在此轮油价暴跌前，怀廷石油经营已经面临挑战，始终未能从2014年至2016年的原油市场冲击中恢复。近期新冠肺炎疫情蔓延导致全球原油需求萎缩并引发沙特阿拉伯与俄罗斯的“价格战”，加速怀廷石油破产。

美国考恩咨询公司能源分析师戴维·德克尔鲍姆说，怀廷石油的原油开采成本在每桶50美元上下，远高于当前市场水平。

美国西得克萨斯轻质原油期货价格3月暴跌超过50%，本月1日在每桶20美元水平波动。

【冰山一角】

一些市场分析师认为，怀廷石油破产只是当前美国能源业困境的冰山一角，预计油价持续低迷将导致更多石油厂商破产或者重组。

消息人士向路透社披露，位于得克萨斯州休斯敦的页岩油厂商卡隆石油公司已经聘请法律顾问，讨论超过30亿美元债务重组事宜。

“石油产业正在瓦解……这是（疫情以外）掉下来的又一枚炸弹。”美国消费者新闻与商业频道财经评论员说，能源业在美国经济中占有重要地位，涉及大量人员就业，美国“无法承受油价继续跌到每桶10美元”。

【总统焦虑】

特朗普1日说，他已经邀请美国石油企业高管本周末到白宫，商讨应对产业冲击的扶助措施。

“我们将举行不少会议，”特朗普说，“全球范围的石油产业受损严重，对俄罗斯和沙特都非常糟糕。我认为，他们会达成协议。”

消息人士告诉《华尔街日报》，部分企业正推动特朗普干预俄罗斯与沙特的“价格战”，对进口自沙特等国的原油加征关税；另有企业希望监管机构介入，强制推动得州地区减产石油。

一名不愿公开姓名的政府官员说，埃克森美孚、雪佛龙等石油巨头与页岩油厂商存在不少分歧，预计特朗普难以在本周末会晤中确定扶助措施。（徐超）（新华社专特稿）

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