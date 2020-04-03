美国抗疫面临双重考验

美国政府抗击新冠肺炎疫情的应急处置正遭遇医疗系统超负荷、医用物资储备不足的双重考验。

美国媒体4月1日报道，因预估今后数周病亡人数激增，国防部准备向联邦紧急措施署提供多达10万个军用裹尸袋，以缓解医疗系统压力。眼下美国多州正“疯狂”竞购个人防护装备，国土安全部负责政府采购的官员却披露，联邦政府的医用应急战略储备已快耗尽。

【求购军用裹尸袋】

美国彭博新闻社1日报道，联邦紧急措施署经由一家中介机构向五角大楼求购10万个军用裹尸袋。两名知情人士说，国防部将调用现有储备中的5万个裹尸袋，其余部分则外购。

联邦紧急措施署隶属国土安全部，负责协调联邦政府资源以应对新冠肺炎疫情。按照彭博社的说法，同样是协助缓解地方医疗机构因疫情遭遇的超负荷压力，国防部筹措裹尸袋之举与部署两艘医院船形成“严峻对比”。

上述军用裹尸袋为绿色尼龙材质，长约2.4米，宽近1米，通常只向战乱地区派发。知情人士说，负责管理裹尸袋的美国国防后勤局部队支援部门正与承包商洽谈生产事宜，尚未下达正式订单。裹尸袋的具体发送时间也尚未确定。

联邦紧急措施署方面解释，这家机构正为今后可能的需求“作审慎筹备”，包括准备应对美国多州的“病亡紧急事态”。白宫3月31日预估，即便继续采取严格的防控措施，仍可能有10万至24万民众死于新冠肺炎。纽约市和新泽西州部分地区的停尸房已满，一些医院只能找冷藏车保存病患遗体。

美军参谋长联席会议作战部副主任杰夫·塔利亚费罗3月30日介绍，国防部正与联邦紧急措施署“密切合作以确认他们的需求”，包括准备即食包装食品等物资供应。联邦紧急措施署还要求军方向纽约市派出“一支殡葬事务支援队”，国防部正在找寻合适人员。

【过期口罩照样用】

在医疗系统承受巨大压力的同时，美国联邦医用应急战略储备也快耗尽。两名要求不公开身份的国土安全部官员4月1日告诉美国《华盛顿邮报》，联邦政府的口罩、手套等个人防护装备消耗迅速，已快用完。

其中一名官员说，联邦战略储备“只为回应少数城市，绝不是为了抗击涉及50个州的疫情大流行”。他们认为，不少医疗机构和州政府面临医疗物资耗尽的现实风险，“如果你不能保护照顾大家的人，事情会变得糟糕”。

国土安全部下属海关与边境保护局宣布，将把联邦战略储备中的150万只过期N95口罩发放给运输安全管理局、入境和海关执法局的执法人员。而按照美国疾病控制和预防中心发布的过期口罩消毒法，这些口罩的松紧带可能失去弹性，进而丧失部分防护功能。

多家媒体近日接连披露美国医疗物资市场出现的“疯狂”乱象：大批中间商囤积货物、哄抬物价，多地政府出高价竞购，却难以获取足够物资。

联邦紧急措施署发言人珍妮特·蒙泰西就此回应，联邦政府早就预计战略储备会用完，已划拨160多亿美元采购医疗物资。一名政府高级别官员说，没有必要囤积过多储备，联邦政府留存少量物资，只是想为制造商增产争取时间。这名官员说，联邦政府已采购充足的个人防护装备，今后数周每天都会有货机把物资从亚洲运往美国，3月29日一架装载80吨物资的飞机已从中国抵美。（海洋）（新华社专特稿）

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