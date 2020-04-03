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美军加速撤离“罗斯福”号航母船员

2020年04月03日10:11  来源：新华网
 

　　美国海军4月1日开始加紧征用酒店房间，安置暴发新冠肺炎疫情的核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号上数千名船员。

　　【改变计划】

　　美国媒体先前曝光“罗斯福”号舰长写给海军高层的一封“求救信”，促使军方改变原先小规模人员轮换离舰的计划，转而安排舰上近5000名船员当中的大约3000人尽快撤离。

　　法新社援引美国海军的数字报道，这艘航母上已经确认93人感染新型冠状病毒。五角大楼官员1日说，军方正在迅速安排航母停靠的关岛当地酒店用于安置船员，同时从未感染船员中遴选一支骨干团队，维持航母的基本运转。

　　美军马里亚纳地区指挥官、海军少将约翰·梅诺尼在关岛告诉媒体记者：“基于我们必须在舰上保留一部分人，执行正常轮岗、保证舰只运行，因而当前的计划是从舰上尽最大可能撤离人员。”

　　美国代理海军部长托马斯·莫德利说，近1000名船员已经撤离，一两天内，撤离人数将达2700人，更多人稍后还将陆续撤离。不过，为维持舰只运转并完成彻底消毒，舰上需要留守大约1000人。

　　他在首都华盛顿说：“我们不能，也不会撤走全部舰上人员，上面有武器，有弹药，有昂贵的飞机，还有一座核反应堆。”

　　【舰长受罚？】

　　“罗斯福”号航母舰长3月30日致信海军高层，呼吁采取“果断行动”，让4000多名船员下舰隔离。“我们不在战时，水兵们无需赴死。”

　　这封长达4页的信经由美国《旧金山纪事报》披露，触发媒体关注，令五角大楼承受压力。

　　媒体记者1日反复追问莫德利，军方是否会因信件一事惩罚舰长，他回应：“我不知道谁向媒体泄露了那封信，如果是他，那将构成违反行为准则和纪律，但向上级写信表达担忧的做法绝对不会招致打击报复。”

　　舰长克罗泽在信中说，越来越多船员检测病毒呈阳性，舰上的情况迅速恶化。他说，舰上缺乏足够的隔离空间和设施，当前采取的策略可以减缓，但不能阻断病毒在舰上的传播。

　　不过，莫德利说，他并不认同舰长提议撤离90%船员的方案。

　　按美国海军的说法，“罗斯福”号3月24日首次发现3名水兵感染病毒，同月28日停靠关岛。美军部署在西太平洋的另一艘航母“罗纳德·里根”号也已停靠日本。

　　莫德利承认，这场疫情对美军防御准备状态构成挑战。“当前，‘罗斯福’号在这场新的战役中成为前线战场。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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