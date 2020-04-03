床位紧张　巴黎转移重症患者

由于法国首都巴黎医院重症监护室床位紧张，36名新型冠状病毒肺炎重症患者4月1日由医疗专列送往法国西部地区接受治疗。

医疗专列先前把重症患者从疫情最严重的大东部大区转移至法国其他地区。

【挪地方】

36名新冠肺炎重症患者1日搭乘配备重症监护设备的高速列车离开巴黎。法国电视3台3月31日报道，这批患者可能被送至西北部的布列塔尼。

巴黎市所在的巴黎大区医疗主管奥雷利安·卢梭1日说：“我们经历极度困难的一晚，因为我们的医院资源消耗殆尽。”

卢梭告诉法国新闻广播电台，巴黎大区现有2700名新冠肺炎患者在重症监护室接受治疗。一般情况下，这一地区有1200个重症监护床位。

截至当地时间3月31日，法国超过5.2万人确诊感染新型冠状病毒，3523人死亡，全国超过2.2万人住院治疗，其中5565人在重症监护室。

分管巴黎公立医院应对新冠肺炎疫情的医疗官员布鲁诺·里乌3月底告诉媒体记者，他希望部分重症患者转移至疫情不严重的地区以后，巴黎地区医疗资源能有机会喘息。这样一旦其他地区疫情今后加重，巴黎或许能帮上忙。

【有先例】

法国其他地区医院同样面临饱和。医疗专列3月26日把大东部大区20名新冠肺炎重症患者转运至西部的卢瓦河大区接受治疗。

医疗专列3月29日把大东部大区36名重症患者送至西南部，多辆救护车当时在波尔多火车站接走患者。

法国卫生部长奥利维耶·韦朗说，法国全境重症监护室不久后有望达到1.45万个，这一数字在新冠肺炎疫情暴发前仅为大约5000个。

【延封城】

法国3月17日起全国“封城”，违反禁令将受到严厉处罚。“封城令”原定3月底结束。法国政府3月27日决定把“封城”期限延长至4月15日。

法国内政部长克里斯托夫·卡斯塔内说，法国警察和宪兵3月17日以来开展580万次检查，对那些违反“封城令”的人开出35.9万份罚单。（杜鹃）（新华社专特稿）

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