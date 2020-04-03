中国驻纽约总领馆回应领区留学生及家长关切

人民网纽约4月2日电（记者 李凉）随着纽约新冠疫情不断蔓延，当地防疫形势日趋严峻。一些中国留学生家长提出，希望中国政府增加恢复自纽约至国内的航班或派包机接子女回国。3月31日，中国驻纽约总领馆发言人就领区留学生及家长近期普遍关心的问题给予答复。

驻纽约总领馆发言人表示，目前，驻纽约总领馆领区各级各类学校中国留学人员近15万人。疫情发生以来，我们一直非常关注留学人员防疫抗疫情况，采取了一系列积极应对措施，坚决落实党中央和习近平总书记的要求，把祖国的关怀传递到广大留学人员中间。

一、建议广大留学人员在当地居家抗疫。当前，疫情在全球范围内快速蔓延，境外疫情的蔓延又给我国疫情防控带来新的挑战。疾控专家根据世界卫生组织的劝告，提出在当前形势下应最大限度减少跨境流动。中国抗疫经验也充分表明，居家隔离和减少旅行是自我保护和隔断病毒社区传播的最佳途径。

据我们了解，在15万的留学人员中，绝大多数能够遵从当地政府防疫措施和专家的建议，坚定留在当地居家抗疫，努力完成学校安排的网上课程。不少留学生表示，留在美国当地抗击疫情是成长过程中的特殊经历，也是锻炼自己独立生活能力的一个难得机会。相信经过这次历练，自己将变得更加成熟。

二、中国民航将视情启动重大航运保障机制。目前，还有一些留学人员面临各种困难，想要返回国内。总领馆对此高度重视，一直在与国内相关部门保持沟通。中国民航局有关负责人日前表示，对需求集中、飞行目的地有疫情防控保障能力的城市，将视情启动重大航空运输保障机制，及时开通临时加班和包机。

外交部发言人也作出相应表态。驻纽约总领馆将根据国内统一部署，尽最大努力做好相关协调配合工作。希望广大留学人员家长对祖国保持信心，对总领馆保持信心，也对留守美国抗疫的孩子们保持信心。总领馆永远是他们最坚强的后盾，将坚定不移地跟大家风雨同舟，共克时艰。

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