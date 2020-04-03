缺防护、缺人手、被拒绝检测——一名纽约护士的真实经历

人民网华盛顿4月2日电（记者 张梦旭）今年57岁的克里斯蒂娜·诺斯坦是美国纽约市布朗克斯区蒙特菲奥雷医疗中心摩西分院重症监护室的护士。这所医院，是纽约市大量接收新冠肺炎患者的几所医院之一。诺斯坦说，在过去几周里，每个换班周期都会有4到5名患者死亡，急诊室充斥着“某某某号病人停止心跳和呼吸”的紧急呼叫，然后是冷冻卡车赶来运送尸体。

美国媒体报道说，这里的医生和护士在缺乏防护设备防护下，以平时3到4倍的工作量高负荷工作。许多医务人员已经出现了干咳等症状，却被医院拒绝接受新冠病毒检测，还得继续上班。“我们现在最担心的是，会把疾病传染给我的家人，我的女儿患儿红斑狼疮，一旦感染新冠病毒会比正常人更加危险，我已经很久不能够给她一个拥抱了。”诺斯坦对《华尔街日报》的记者说。

医生在缺乏防护中走向战场

早上7点，诺斯坦来到医院，开始一天12个半小时的工作。她将一层深蓝色的纸质保护套穿在日常的护士服外面，用手术帽遮住头，将两个手术帽穿在鞋子上（因为没有标准的脚套）。这样的防护，感染风险可想而知。

在纽约市各区中，布朗克斯区的新冠肺炎发病率最多。布朗克斯区以非洲裔和拉美裔居民为主，具有很高的哮喘、心脏病和糖尿病发病率。这也就意味着，一旦新冠病毒侵袭这里，这里的重症率会比其他地区更高。而蒙特菲奥雷医疗中心摩西分院急诊中心，事实上充当了当地低收入患者的初级保健诊所（没有医保的美国人在一般医院就诊经常遭到拒绝，而美国法律规定，急诊部门不能拒绝任何人寻求治疗）。

根据记录，该院收治第一例新冠肺炎疑似病例是在2月3日。当时在场的其他病人和医生多达100多人，医院却没有采取任何防护措施。该院的医护人员事后回忆起这件事，仍颇为愤怒。《华尔街日报》报道，在过去两个月中，尽管医务人员多次发出警报，但是医院在制定预案时还是失败了，许多医生和护士在缺乏防护设备的情况下走入战场。工作人员说，医院的急需用品，包括呼吸机，透析机，镇静药物，供血泵等几近耗尽。

诺斯坦说，随着呼吸机耗材储备的减少，医生们不得不讨论优先给哪些患者救治。上周他们就面临着这样一个抉择，一个是75岁有基础病的老人，一个是42岁有肥胖症和哮喘病的中年人，他们同时需要呼吸机，同事们则在激烈地讨论应该先给谁使用。

除此之外，海啸般涌来的病人，让医务人员捉襟见肘。截至3月30日，蒙特菲奥雷医疗中心收治了800多名新冠肺炎患者，其中381人在位于布朗克斯的摩西分院。诺斯坦说，该院急诊室4个加护病房的48张病床，住满了新冠肺炎患者，院方不得已只好在走廊等地方挤出更多的空间。为了解决人手不足，上周医院已经把那些早已脱离一线，在做文书等辅助工作的护士也派往了ICU。

谁也不知道自己会不会成为下一个

作为一名重症监护护士，诺斯坦女士习惯于面对死亡。令她感到恐惧的是病毒扩散的速度，在人体系统上造成的破坏以及医生们的应对措施。她说：“这非常像科幻小说，太令人恐惧了。” 该院另一名护士朱迪·谢里丹·冈萨雷斯说：“这有点像饥饿游戏，你不知道你的敌人在哪里。也不知道自己会不会成为其中的一个。”

蒙特菲奥雷医疗中心此前一直拒绝透露感染新冠新冠肺炎的员工数量。直到3月30日，该院首席执行官菲利普在与员工进行电话会议时承认，该院有311名医务人员新冠病毒检测呈阳性，目前已隔离了1000多名该院工作人员。

该院一名男护士马修，前几天感到身体不适，在家中的一间卧室自我隔离，家里还住着妻子和两个孩子。3月31日，他收到了医院的通知，说他新冠病毒测试呈阳性。医院还要求他4月5日重返医院工作。而通常情况下，检测呈阳性者至少要隔离14天。

该院的另一名护士黄女士说，院方3月19日曾告诉护士，由于N95口罩数量有限，护士不能戴着N95口罩检查病人，“如果你不能遵守新政策，就必须离开。”尽管过后几天，医院又撤销了这一规定。黄女士的父母都在韩国，她一人居住在纽约。大约一个星期前，她感到头痛、发烧和身体疼痛，她给医院的职业健康服务部门打电话，但医院拒绝给她做检查。她在韩国的父母则一再打电话恳求她辞职。

3月27日晚上，诺斯坦的生活也被打乱了。她接到通知，与其在同一ICU工作的护士新冠病毒检测为阳性，另外两名正在等待测试结果。她告诉她的孩子，她需要离家自我隔离一阵子。她收拾了自己的衣服，开车出门却不知道要住在哪里，最终，她在附近找到了一家旅馆。29日，当她重返工作岗位时，听说急诊室又有9名病人死亡。医院的状况也更加混乱不堪，墙上挂满了写着护士名字、等待重复使用的口罩。走廊杂乱无章，摆满了病床。但她也得到了一个好消息，院方告诉她，可以支付她在外隔离的酒店住宿费用。

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