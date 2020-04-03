驻美使馆权威发布：疫情期间你在美国留学怎么办？

人民网华盛顿4月2日电（记者 郑琪）今年以来，新冠病毒造成的疫情牵动了全世界。在国内新冠肺炎疫情发生初期，在美留学生们心系祖国、积极声援、捐款捐物，体现了宝贵的爱国情怀。当前国内疫情持续向好，生产生活秩序加快恢复，美国疫情发展形势却令人担忧，给留学生的生活和学习带来困扰，也让国内家长倍感焦虑。党中央始终高度重视和关心海外中国留学人员。习近平主席近期与特朗普总统通话时，专门强调要保护好在美中国公民包括留学生的生命安全和身体健康。驻美使馆通过央视新闻平台组织留学生连线崔天凯大使和张文宏医生，与数亿观众直播互动，通过不同角度解疑答问。驻美各使领馆在积极调动各种资源，通过各种方式全力帮助留学生排忧解难。为更好地服务在美中国留学生和家长，驻美使馆梳理了大家最为关心的几个问题，与大家分享。

一、美国真实疫情现状及形势如何？情况不容乐观，努力遏制蔓延。

（一）发展待观察。截至4月1日11时，美国累计确诊感染新冠病毒的人数为190908名，并有持续上升趋势。特朗普总统每日召开疫情发布会，表示未来30天对减缓新冠疫情蔓延至关重要，预计拐点最早在两周后到来，整体形势将于6月初转好。美专家称，虽然根据数据模型预测，新冠疫情在美可能最终会导致超过100万人感染，但完全有望通过有效举措控制感染人数。

（二）全国总动员。3 月 13 日美国进入紧急状态以来，各州也陆续宣布“居家令”。全国上下包括联邦和各州政府、各级卫生部门、私营公司、教育机构甚至军方都在积极调动资源，采取有效举措抗击疫情。当前大多数地区的检测和就医过程稳中有序，各州都在筹备更多医疗物资以备后用。纽约州是美国疫情的震中，确诊人数占全美41%，所需医疗资源紧缺。据悉将有 4 万多名医护人员志愿奔赴纽约参与救护，海军医院医疗舰已于3月30日抵达纽约港提供抗疫支援。包括中国在内的多个国家已向美提供医疗物资。

（三）医护水平高。美国政府及社会有较大的生产潜能和动员能力。美国雅培公司已开发出快速检测仪，预计今后每月检测数量可达500 万人。感染人群中大多数是可自愈的轻症患者，大约20%-30%会转为肺炎，重症患者比例较少，且美国每10万人拥有的ICU床位比例居全球之首。

（四）社会秩序好。各州进入紧急状态后，一些美国民众第一反应是去超市抢购，造成一些物资的暂时短缺。目前口罩等防疫物资仍紧缺，生活物品供应良好。绝大多数美国民众已经意识到此次危机严重性，开始理性主动地采取防控措施，并在“居家令”的要求下开展采购和锻炼等基本生活所需的外出活动，有意识地保持社交距离。

二、是去还是留？支持个人选择，建议谨慎权衡。

（一）全面评估风险。是否回国，需要评估各种因素后做出审慎、周密、冷静的决定。充分了解自己的健康状况，评估长途旅行过程中在机场或机舱的感染风险。目前国内输入确诊人群中约32%为留学生，旅行途中被感染的可能性不低。如选择回国，应尽量做好旅行途中的防护，并按照国内相关规定进行隔离，如实进行健康申报。不论是否回国，都应与所在高校相关部门或导师保持沟通，避免影响正常学业。

（二）留美有保障。在美的40多万中国留学生中有90%以上仍选择留美继续学业。如果留在美国，也不必过于焦虑。一是染病几率很低。目前有3名在美中国学生确诊，其中1名已治愈，另2名也得到及时诊治。二是留学生都购买了医疗保险，可以不同程度地覆盖医疗费用。三是有驻美使领馆作为坚强后盾，会第一时间提供帮助，保护好自家的孩子。

（三）关注权威信息。不论身处什么样的境地，留学生们始终都是祖国的孩子。他们既有回乡报国的责任感和为国分忧的担当精神，也有被祖国保护的权益。请在美留学生们增强自我判断，更多关注国务院、外交部的权威发布和人民日报、新华社等主流媒体，不要因为一些新闻或转帖的不实论断影响情绪和感情。

三、能否为留学生开通更多航班？积极反馈诉求，全力协调保障。

驻美使馆已第一时间向国内反映因航班缩减导致的机票紧缺、学生滞留等问题，特别是暑期将至，将有更多留学生提出回国需求。中国民航局有关负责人已表示，对需求集中、飞行目的地有疫情防控保障能力的城市，将视情启动重大航空运输保障机制，及时开通临时加班和包机。驻美使领馆将在党中央和国务院的领导下，与外交部、教育部和民航局等相关部门保持密切沟通，积极全面地反馈留学生的合理诉求，统筹国内外疫情防控局势，全力协调保障在美留学生的航班需求。

四、如何领取必要防护品？儿行千里母担忧，万里寄送健康包。

为把党和国家对留学生的关心落到实处，驻美使领馆已经第一时间行动起来，通过抽调馆内储备物资、筹集采购防疫物品等方法向一部分受疫情影响较重的留学生提供包含防疫物资和防疫指南的健康包。外交部正在国内统筹采购大批量防疫物资，送达后各馆将通过各校中国学生学者联合会（Chinese Students and Scholars Association，简称学联会或中国学生会等）发放到留学生手中。

五、留学生在美国如何更好防护？窗外风雨再飘摇，自我隔离是王道。

（一）三个关键词：宅！宅！宅！密切接触是感染的最主要风险。美国年轻人前期防护意识不高、“瞎混”、社交活动较多是导致青年人感染率高的重要原因。中国留学生要发挥“宅家”强项，坚持“能不出门就不出门”的原则。特别是要耐得住寂寞，不相互串门和聚会。保持居住环境清洁，建议每日通风2-3次。保持良好个人卫生，经常换洗衣物，打喷嚏时用手肘或纸巾遮住。与他人合住要随时观察有无发热、咳嗽等异常情况，主动采取自我保护措施，也规劝对方做好防护。总之不论确诊人数有多少，你若“宅”好，便是晴天。

（二）勤洗手，常饮水，多网购。除亚马逊等网购平台之外，美国Costco超市和一些华人超市都开通送货上门服务，可以解决基本生活所需。如确实需要在外采购，可向拥有个人交通工具的同学求助，或尽量选择佩戴口罩被视为常态的亚洲超市，或在开门营业人员较少时前往，减少与他人近距离接触，保持6英尺（约1.8）米以上距离。随身携带手套或卫生纸，避免用手接触外物。坚持勤洗手，每次不少于20秒。

（三）记好常用电话，查好备用地址。留学生可以在相关部门官网查询并在手机中保存美国疾控中心（CDC）、当地卫生部门、所在高校负责疫情部门和学联会、所在辖区使领馆领保部门及教育处的联系方式，提前查询当地接受检测和收治患者的地址，并将个人相关证件拍照留存。如怀疑自己感染，应尽快前往检测，期间佩戴口罩和手套，避免触摸面部。如不幸确诊，应马上和使领馆联系并告知所在学校，同时就近在当地医疗机构就诊，听从医生建议居家观察或住院，使领馆一定会及时提供所需帮助。

（四）安全放第一，父母不着急。平安留学始终是政府、学校、父母和亲友最为牵挂的话题。当前疫情下，驻美使领馆通过将学联会与当地侨团、将留学生与同乡会、校友会结对子的方法，为在美留学生学习、生活以及心理等方面遇到的困难提供支持。留学生们也可以通过自己的朋友圈，在同院系、同派出单位或同居住地的学生之间建立互助微信群，随时分享和通报情况。若遭到歧视言行或面临安全问题，请及时与驻美使领馆联系，也可第一时间求助美国警方并向学校反映。

六、美国高校在驱离校内宿舍的中国留学生吗？个别报道言过其实，学生不会流离失所。

目前确实有不少美国高校通知将强制关闭宿舍，要求学生们限期搬离宿舍。首先，这是学校为减少聚集、防止病毒在校园更广泛传播的举措，针对所有在校学生，而不仅仅是中国留学生。该举措确实对学生的住房和安全问题造成一定影响。其次，收到学生反馈并讲明情况后，大多数美国学校都积极回应并提出解决方案，或同意国际学生继续在校内居留，或集中安排在学校某个宿舍，或为已在外租房的同学退还部分学费。如学生在住宿方面却有困难，可随时联系驻美使领馆。

为维护中国留学生的权益，驻美使领馆不仅与学校协调住宿事宜，还向美国全国性教育机构和主要高校领导致信，呼吁他们抵制歧视和偏见，保障学生的公平待遇和人身安全。许多机构和高校都主动关心关怀中国学生学者，将他们视为校园的重要一份子。在国内疫情严重时期，很多美国机构和高校都伸出友爱之手，通过邮件、视频、公开信等各种方式向中国人民、合作伙伴和学生学者表达问候和支持。美国国际教育协会（IIE）还为受疫情影响的国际学生提供专项奖学金。危难时刻总能看到人性的光辉。我们也期待中国学生在保护自己的同时，能关心问候美国的老师和朋友，互相多一些宽容和理解，多一些感恩和帮助。

无论疫情形势发生什么变化，无论你选择回国还是留美，你们始终都会被关注着、爱护着、牵挂着。请相信，回家的灯始终为你点亮，祖国永远在你身边！驻美使领馆一定会坚定地和大家风雨同舟，一起做好应对疫情工作，保护好大家的安全和健康。只要同学们在，使领馆就不会撤退。我们一定会坚守岗位，跟大家共克时艰，一起迎接最后的胜利。

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