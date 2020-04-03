中美举行网络研讨会分享抗击疫情经验

新华社洛杉矶4月2日电（记者黄恒）在中国驻洛杉矶总领事馆支持下，中美两国医学专家于3月30日和31日通过两场网络研讨会进行交流，中国专家向美国同行分享了中国抗击新冠肺炎疫情过程中的一线经验。

研讨会上，中国医学科学院院长王辰详细讲解了方舱医院建设使用的功能定位和在疫情控制方面的显著效果；上海瑞金医院院长瞿介明介绍了上海市防疫成功的相关政策和具体做法；中日友好医院副院长曹彬介绍了各类抗病毒药物的原理，特别是洛匹那韦、瑞德西韦、羟氯喹、阿比多尔和银翘散、连花清瘟等对新冠肺炎的临床疗效和使用建议；中日友好医院呼吸与危重症医学科主任詹庆元分享了武汉重症监护一线医护人员的工作经验，以及各类急救治疗手段的使用时机和经验技巧。

1500余名美国胸科医师学会会员注册参加了研讨会。学会会长斯蒂芬妮·莱文表示，中国专家介绍的这些做法对控制武汉的疫情发挥了关键性作用，这些做法应在出现疫情的其他地方得到有效实施。

中国驻洛杉矶总领事张平说，当前新冠肺炎疫情在全球蔓延，美国国内确诊人数快速增加，中美双方应加强合作，共同抗疫，中方愿继续毫无保留地同美方分享信息和经验。

全球约5万人在线观看了研讨会，主办方近期将在网上公开相关内容，以帮助更多需要相关知识的专业人员。

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