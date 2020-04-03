中国卫生专家与沙特同行分享抗疫经验

新华社利雅得4月2日电（记者涂一帆）中国与沙特阿拉伯卫生专家2日就新冠肺炎疫情问题举行视频会议，交流临床诊疗与疫情防控等经验。

在视频会议上，中国国家卫生健康委员会国际合作司司长张扬介绍了中国疫情最新发展形势和防控诊疗方面的措施和经验，并表示中方愿继续同国际社会分享经验，提供力所能及的帮助，共同维护地区和全球卫生安全，构建人类卫生健康共同体。

中国疾病预防控制中心研究员周蕾和北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强向沙特介绍了疫情发展趋势和特点，以及中方在疫情防控、临床治疗等方面的经验。

沙特卫生部助理次大臣阿卜杜拉·阿西里感谢中方为沙特应对疫情提供的支持与帮助，并高度赞赏中方采取有力举措，成功控制了疫情。

阿西里说，疫情发生以来，沙特采取封城、停航、禁止聚集性活动等举措，取得较好效果。沙特希望中方继续在防止医护人员感染、提高检测能力等方面分享经验。

中国驻沙特阿拉伯大使陈伟庆说，当前中国国内疫情已得到有效控制，沙特也在积极采取措施防控疫情。中方不会忘记沙特人民在中国最困难的时候所提供的援助，并将一直同沙特保持密切沟通，协调有关部门向沙特人民提供帮助。相信两国通过全面合作，一定能打赢这场抗疫斗争。

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