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国际观察：谎言和诬陷是某些人的政治阴谋

王珍

2020年04月03日08:39  来源：人民网-国际频道
 

新冠病毒疫情正以惊人的速度在世界蔓延。全球确诊病例逼近80万。世界卫生组织4月1日还表示，未来几天全球确诊病例将达100万例，死亡病例将超过5万例。美国确诊病例已超22万，连续日增2万，死亡病例也在飚升，形势危急。

国际合作抗疫的阻击战进入最艰苦的阶段。本是世界各国应当守望相助的关键时刻，有人却偏偏给奋斗者“使绊”，给合作“挖坑”，用卑劣手段制造阴谋，针对中国的“秋后算账论”或曰“清算论”便是居心最恶毒的一例。

所谓“清算论”，就是把新冠病毒全球大流行的责任强加给中国。或云中国“隐瞒真相”贻误其他国家抗疫时间，企图策划疫后以各种方式向中国“索赔”。此论起自美国高层，某些政客到处兜售把疫情政治化、给病毒标签化、对中国污名化。

在别有用心的鼓动和诱导之下，3月13日美国佛罗里达州某小镇律所上演“状告”中国政府闹剧。3月24日，美参众两院部分共和党议员策划动议，要求启动对中国“隐瞒疫情”的“国际调查”，要求中国对受疫情影响的国家给予“赔偿”。当记者问及国务卿蓬佩奥对此事的态度时，他暧昧地说“我把这个问题交给国会解决”。美媒披露，已有议员提出从中国持有的1.1万亿美元债务中“扣留赔款”。美国带头挑事，自然有人迎合。类似言论在其他西方国家媒体亦有见闻。

“清算论”之所以卑劣，首先是它完全建立在谎言的基础上。中国在本国和全球抗疫中的表现举世皆知。中国贡献、中国经验和中国方案，为世界各国赢得了时间，提供了借鉴，避免了疫情造成更严重的后果。中国在第一时间以高度透明、公开和负责任的态度与世卫组织和各国分享信息，关键时间节点和共享信息内容精准可查，非谎言和诬陷、甩锅所能抹杀或歪曲。至于病毒源头，科学和时间自有公论。

“清算论”之所以卑劣，更在于其用心险恶。有人执意要“甩锅”中国，纯属政治游戏，处心积虑，妄图一举多得：一是既可打压中国，又可减轻自身抗疫不力而招致的内外压力。二是转移视线，缓解经济衰势，防止政治败势。三是“索赔”虽难如愿，但可对中国形成新的压力和牵制，成为新添之痒，至少可以让中国“不好受”。

所谓“清算论”是想利用疫情对中国趁火打劫，简直荒谬绝伦。靠这一套当然压不倒中国，只会使中国及其他国家更加清醒。

（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：于洋、杨牧)
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