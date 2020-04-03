共同实施应对疫情路线图

二十国集团（G20）财长与央行行长3月31日召开视频会议，就实施应对新冠肺炎疫情路线图达成共识，以落实日前举行的G20领导人特别峰会所作承诺。这是近期G20财长与央行行长就应对疫情召开的第二次视频会议。

当天会议由G20轮值主席国沙特阿拉伯主持，讨论了如何协调应对疫情，以及国际货币基金组织（IMF）、世界银行等国际金融机构在配置资源、支持新兴市场和发展中国家方面的作用。

会议声明称，应对新冠肺炎疫情路线图包括：制定G20应对疫情联合行动计划，阐述各国已采取和将采取的疫情应对举措，尤其是支持全球经济的中期措施；处理低收入国家的债务风险问题，使这些国家能够集中精力应对疫情；与有关国际组织合作，立即向新兴市场和发展中国家提供适当的国际金融援助；与金融稳定委员会合作，协调各国为应对疫情采取的监管措施。

沙特财政大臣穆罕默德·贾丹表示，G20需要果断采取协调一致的行动，向受疫情影响的民众和企业提供支持，维护全球经济和金融市场稳定，恢复信心，防止疫情对经济的长期负面影响。

IMF总裁格奥尔基耶娃表示，她对2020年全球经济前景，尤其是对经济增速下滑将给新兴市场国家和低收入国家带来的压力表示非常担忧。IMF将利用紧急融资机制，加强为最贫穷成员国提供服务的能力，并为出现外汇短缺的国家提供帮助，包括可能使用短期流动性额度。她还呼吁有关国家关注低收入国家债务问题，表示“支持G20紧急开展关于进一步减轻最贫穷成员国债务负担的工作”。

联合国贸易和发展会议近期发布的报告显示，新冠肺炎疫情对部分发展中国家经济的冲击甚至比2008年国际金融危机更加严重。报告指出，发展中国家在金融、财政等方面缺乏足够实力应对像新冠肺炎疫情这样的危机，疫情蔓延和全球衰退将给许多发展中国家带来灾难性后果。该组织呼吁国际社会拿出2.5万亿美元，帮助发展中国家应对疫情带来的经济冲击，包括重新分配特别提款权、债务减免，向紧急医疗服务和相关社会援助项目拨款，以及采取合理措施遏制资本外流。

与会各国一致同意，将密切监控新冠肺炎疫情形势及其对市场和经济的影响，要求相关工作组在4月15日举行下一次G20财长和央行行长会议前落实路线图，并同意继续讨论和采取必要的紧急行动，以应对疫情带来的全球挑战。

（本报华盛顿4月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)