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外交部发言人——

炒作所谓中国产品质量问题不利于国际抗疫合作

2020年04月03日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月2日电  （记者韩晓明）针对荷兰、比利时等部分欧洲国家媒体称购自中国的口罩存在质量问题，外交部发言人华春莹2日说，个别媒体在未弄清事实之前，炒作所谓的中国产品质量问题，不利于国际抗疫合作。

　　华春莹在当日例行记者会上表示，关于荷兰媒体称口罩存在质量问题，根据中方有关部门初步调查了解，那批口罩是荷兰代理商自己采购的，中方企业发货前已告知荷方这批口罩是非医用口罩，出口报关手续也是以“非医用口罩”名义履行的。

　　“在当前全球抗疫形势下，中方急各国之所急，克服自身困难，有关企业加班加点、夜以继日，积极为国际社会提供各种防疫物资。”华春莹说，中方一贯高度重视出口产品质量。中方有关部门刚刚出台更加严格的监管措施，要求有关医疗物资出口企业在向海关报关时，必须提供书面或电子声明，承诺出口产品已取得我国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。

　　华春莹表示，口罩分为不同的防护标准和等级，也有日用防护和专业医用之分。当前，各国的确急需口罩等防疫物资，我们想善意地提醒使用方，在购买和使用之前务必仔细核对产品用途和使用说明，以及是否符合采购方的使用标准，避免急中出错，误将非医用口罩配用于医用。“个别媒体在未弄清事实之前，炒作所谓的中国产品质量问题，是不负责任的，我希望他们不是别有用心，因为这样的炒作很显然不利于国际抗疫合作。”


　　《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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