联合国呼吁战乱地区停火抗疫

联合国近日发布的一份报告称，新冠病毒是人类共同的敌人，正在侵袭所有群体，其中最脆弱的群体包括战乱地区平民、妇女、儿童、边缘化群体、流离失所者。联合国倡议战乱地区交战各方放下武器，共同对抗新冠肺炎疫情这场威胁人类生命安全的更大战役。

“新冠病毒是自联合国成立以来我们共同面临的最大考验。”联合国秘书长古特雷斯近日表示，如果战争继续下去，人们可能会看到一场毁灭性的流行病蔓延。他呼吁世界各地所有交战方停止军事冲突，同时尽快将表态落实到行动，集中精力抗击疫情。

新冠肺炎疫情持续肆虐，但武装冲突和纷争在世界不同地区仍此起彼伏。3月30日，沙特阿拉伯领导的多国联军战机多次空袭也门首都萨那。此前两天，沙特防空部队在首都利雅得和南部港口城市吉赞上空拦截也门胡塞武装发射的两枚弹道导弹。交战双方互相指责对方发动袭击，破坏停火协议。俄罗斯和土耳其不久前签订了停火协议，叙利亚西北部战事暂时告一段落，但局势仍然脆弱，新的暴力冲突随时可能爆发。在非洲，索马里、南苏丹、刚果（金）等国局势依旧动荡。

在不少饱受战火摧残的国家，抗击新冠肺炎疫情的挑战异常严峻。尽管也门目前尚未报告新冠肺炎确诊病例，但长期的内战和冲突使得该国医疗系统和基础设施极度脆弱，一旦疫情暴发，可能导致严重后果。联合国也门问题特使格里菲思强烈敦促也门交战各方即刻停止敌对行动，集中精力通过谈判达成政治解决方案，同时采取一切可行措施，应对可能发生的新冠肺炎疫情。

联合国叙利亚问题特使吉尔·彼得森近日表示，新的暴力冲突不利于叙利亚抗击疫情，并呼吁各方在全国范围内立即停火。欧盟日前发表声明支持联合国停火呼吁，敦促各方竭尽全力制止暴力行动，遏制疫情传播。

近日巴勒斯坦和以色列携手抗疫的努力，受到国际社会肯定。据中东媒体报道，往日炮火不断的加沙地带近来出现了少有的平静，巴以双方领导人专门就抗击疫情加强合作、通话磋商，巴以相关部门每天互相通报疫情动态，以方还向巴方提供病毒检测试剂盒和医务人员培训。

中国常驻联合国代表张军在日前举行的安理会中东局势和巴勒斯坦问题视频会议上指出，应当倾听并响应联合国秘书长古特雷斯关于全球停火的呼吁，从敌对状态中抽离，摒弃不信任和敌意，给在疫情面前最脆弱的地区带去希望。

（本报联合国4月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)