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世卫组织赞赏中国应对疫情展现出透明度

2020年04月03日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　本报布鲁塞尔4月2日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：世卫组织总干事谭德塞在4月1日的新冠肺炎疫情通报会上表示，当前疫情迅速升级，国际合作抗击疫情不断取得进展，世卫组织赞赏中国为应对疫情展现出的透明度以及作出的贡献。

　　谭德塞说，未来几天，全球新冠肺炎确诊病例预计将超过100万，死亡病例将超过5万。他表示，当前应对疫情的国际合作比疫情刚暴发时有了很大进展。世卫组织感谢中国、德国、新加坡、美国等国家同世卫组织分享早期数据。

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说：“中国、韩国、日本、新加坡等国科研人员通过发表同行评议论文等形式，每天及时同世界分享他们对新冠病毒的科学发现，这对以证据为基础的世卫组织来说非常有价值。”他表示，世卫组织将同每个国家密切合作，以便获取最全面的数据，同时也应认识到，一些国家医疗体系在巨大压力之下，实时分享数据确有困难。因此在透明度问题上需要具体情况具体分析，更加平衡地看待。

　　世卫组织称，很多国家采取了居家隔离、关闭公共场所、限制人员流动等措施以减少病毒传播，但也可能给不发达地区和脆弱群体带来意想不到的后果。世卫组织呼吁各国采取措施，保证困难群体能获得食物和基本生活用品。

　　谭德塞强调，虽然非洲和中、南美洲地区的确诊病例相对较少，但疫情可能会对这些地区造成严重的社会、经济和政治影响。因此，相关国家提高识别、检测、隔离、治疗确诊病例以及确定密切接触者等方面的能力特别重要。

　　世卫组织发布的最新数据显示，截至欧洲中部时间4月1日18时（北京时间2日零时），全球新冠肺炎确诊病例升至827419例，死亡病例40777例，疫情已影响到全球205个国家和地区。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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