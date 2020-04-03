“二十国集团领导人专门就应对新冠肺炎召开特别峰会，代表着越来越多国家意识到人类是休戚与共的命运共同体。面对疫情，没有国家能够独善其身。”近日，埃及前总理埃萨姆·谢拉夫在接受本报记者采访时表示：“中国科学有效应对疫情，并向有需要的国家提供力所能及的医疗援助，为维护全球公共卫生安全作出了贡献。”

谢拉夫高度赞赏中国在特别峰会上提出的主张与倡议。他认为，新冠肺炎疫情是全人类的敌人，目前正在全球蔓延，加强国际合作刻不容缓。中国倡导推动构建人类命运共同体，同包括中东国家在内的世界各国携手抗疫，开展合作，分享经验，赢得了国际社会的广泛称赞。共建“一带一路”大幅提升沿线国家和地区乃至全球的互联互通水平，不仅有助于优化全球产业结构，更加深了各国相互联系，为打造人类卫生健康共同体奠定基础。

谢拉夫表示，中国坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，旗帜鲜明地反对单边主义、保护主义。“面对疫情，中国支持世卫组织发挥领导作用，呼吁二十国集团成员减免关税、取消壁垒、畅通贸易，中国为全球抗疫注入强大信心。”

谢拉夫说，病毒无国界。少数国家一些人将疫情政治化，将自身抗疫不力的责任嫁祸他人，只会阻碍各国共同抗击疫情。

“困难时出现的朋友才是真朋友。”谢拉夫说，“自疫情在中东发生以来，中国及时伸出援手，提供物资，派出人员，分享经验，体现了中国作为负责任大国的担当。”他相信，团结协作战胜疫情后，埃中友好合作必将更上层楼。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)