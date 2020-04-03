中国正向留学人员集中国家调配50万份“健康包”（权威发布）

本报北京4月2日电 （记者杨迅）4月2日，在国新办举行的新闻发布会上，来自外交部、教育部、民航局、国家卫健委国际合作司的相关负责人分别就疫情期间全力维护中国海外留学人员安全和健康的情况作了介绍，并答记者问。

外交部副部长马朝旭表示，疫情在世界范围多点暴发蔓延，外交部要求280多个驻外使领馆把做好海外留学人员工作作为当务之急和重中之重，全力维护好海外留学人员的安全和健康。各使领馆通过各种渠道，想方设法为中国留学人员筹措口罩、消毒液、消毒湿巾等急需物资。目前正在向中国留学人员比较集中的国家调配50万份“健康包”，包括1100多万个口罩、50万份消毒用品以及防疫指南等物资。外交部12308领事保护热线保持畅通，驻外使领馆普遍开通了24小时的领保电话，随时答复留学人员的问题。使领馆广泛动员当地侨界同留学人员建立结对帮扶机制，搭建起中国公民互帮互助平台，提供物资采购服务，协助照料隔离人员生活。

教育部从防疫提醒、咨询到发放抗疫物资、协助就医、帮助解决学业生活问题等方面，鼓励学界互帮互助。教育部副部长田学军表示，教育部组织专家编写了《海外留学人员新型冠状病毒肺炎防控指南》，和驻外使领馆建立了海外留学人员疫情监测和日报制度，整合国内高校资源为海外留学生提供心理咨询，并设立咨询热线为学生和国内家长提供帮助。

“随着新冠肺炎疫情防控形势的变化，我国疫情防控的主攻方向也从‘内防扩散、外防输出’转变为‘外防输入、内防反弹’。”民航局副局长吕尔学介绍说，民航局出台了进一步调减国际客运航班量的“五个一”政策，即一家航空公司在一个国家一条航线上仅保留一周一个航班。大幅调减国际客运航班是为了有效阻断境外疫情通过航空器输入国内，保留“最低水平”航班量是为了尽量保证我国在海外公民，尤其是海外留学生必要的回国需求。民航局要求各航空公司适当控制国际航班客座率，合理安排客舱布局，做好旅客登机前体温检测等健康检查工作，并在飞机上设置了临时隔离区。

针对广大留学人员普遍关注的安全和健康问题，国家卫健委通过召开新闻发布会、组织专家接受媒体采访等形式解疑释惑，还在官网和新媒体平台开设专栏，进行健康科普。国家卫健委国际合作司司长张扬表示：“近期，我们向有关国家派出了抗疫医疗专家组，通过座谈会、视频直播等形式开展了面向留学人员的健康宣教，详细解答他们关心的问题，受到海外留学人员的欢迎。”

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 03 版）

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