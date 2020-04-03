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多国媒体积极评价中国促进抗疫国际合作

2020年04月03日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　当前，新冠肺炎疫情在多国多点暴发，国际社会面临共同挑战。中国始终本着公开、透明、负责任态度，为全球疫情防控分享经验，提供力所能及的支持，同各国一道促进全球公共卫生事业发展。连日来，多国媒体纷纷聚焦并积极评价中国抗疫成效，肯定中国在促进抗疫国际合作中所展现的负责任大国担当。

　　“中国防控疫情成功经验值得学习”

　　经过艰苦卓绝努力，中国人民走出了最困难时期，经济社会秩序加快恢复。土耳其《光明报》报道称，在这场抗击疫情的战斗中，习近平主席亲自指挥、亲自部署，中国政府充分调动和利用各方资源，疫情防控成效不断巩固和拓展。

　　意大利《共和国报》报道称，目前，中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。“尽管如此，中国政府仍保持高度警惕，及时完善疫情防控策略和应对举措，把重点放在外防输入、内防反弹上。”意大利《每日事实报》报道认为，在中国已被证实有效的疫情防控措施，大多也适用于其他国家和地区。例如，全面及时进行检测、迅速发现病例并隔离治疗、对密切接触者进行严格追踪及隔离等。

　　菲律宾通讯社专栏文章称，中国在抗击疫情中所采取的严格检测、观察、追踪等一系列措施被证明是行之有效的，“中国防控疫情成功经验值得学习”。

　　尼日利亚《蓝图报》报道指出，面对疫情，中国采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，遏制了疫情扩散蔓延势头，改变了疾病的流行进程，以武汉为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断。迅速建造两所专门医院、搭建5G远程会诊平台等展示了中国战胜疫情的能力，为世界各国抗击疫情树立了典范。“中国政府统筹推进防控和经济社会发展工作，确保经济社会平稳健康发展，必将为世界经济早日走出疫情影响、加快发展注入动力。”

　　“体现了中国对重大突发公共事件的反应、决策和处理能力”

　　泰国《曼谷商业新闻》报道认为，中国抗击疫情取得如此成效，其原因在于及时采取强有力措施，同时有效利用高新技术和网络平台追踪密切接触者，发达的电商平台也在一定程度上减少了人员聚集。“世界卫生组织公布的相关数据充分说明，中国采取的抗疫举措卓有成效，这也为其他国家战胜疫情增强了信心。”

　　德国广播电台网站报道指出：“疫情防控成果体现了中国对重大突发公共事件的反应、决策和处理能力，包括制度、科研和市场等各方面因素。重视对科研的投入和网络技术的应用是中国抗疫重要经验之一。”

　　意大利《晚邮报》撰文称，经过艰苦努力，中国已经有效控制住了疫情，展现出的行动力和凝聚力获得国际社会认可和赞赏。“当前，中国正加快从疫情的冲击中恢复生产生活秩序，并积极向其他国家提供力所能及的帮助、分享防控经验。”

　　巴西《时代》杂志刊文介绍并赞扬中国抗疫工作。文章指出，中国政府在抗击疫情过程中采取一系列综合举措，构建联防联控、群防群控的防控体系。很多互联网企业在政策指导下迅速开发出监测和管理程序，为抗疫争取了时间、提供了助力。

　　坦桑尼亚《卫报》头版刊发了在中南大学湘雅医学院就读的坦桑尼亚留学生伊曼纽尔·苏马利撰写的文章。“作为医学专业学生，我尤其钦佩中国医护人员。他们冒着生命危险，不知疲倦地医治病患、挽救生命。”文中写道，“先进的网络技术使中国在抗疫时能够确保经济社会正常运转，学校也建立了网络信息平台，及时通报疫情动态，指导做好个人防护。”

　　“中国的帮助及时、温暖”

　　南苏丹多家媒体关注中国抗疫所取得的显著进展，赞赏中国向世卫组织捐款、支持开展抗疫国际合作、帮助发展中国家提升应对疫情能力及加强公共卫生体系建设等做法。《朱巴观察家报》刊登了13个东非国家驻华使节联合声明，认为中国从保障中国人民和世界人民福祉出发，采取最坚决举措，并积极支持多国抗击疫情，赢得世界尊敬。“通过借鉴中国有力措施和经验，各国必将早日战胜疫情。”

　　柬埔寨“酸角树新闻网”刊文称，中国迅速派遣医疗专家组、运送医疗物资对柬抗疫非常重要，充分体现东盟—中国合作框架下，柬中两国良好的沟通与合作。“中国的帮助及时、温暖，柬中两国是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，相信疫情过后两国人民会更加亲密，友谊将进一步巩固。”

　　尼日利亚非中媒体中心网站发文称，中国向世卫组织捐款、向意大利等国派出抗疫医疗专家组、向非洲国家伸出援手，这些做法都令人赞赏，非洲多国政府在防疫实践中充分运用了中国经验，“中国分享的抗疫信息让全世界受益”。

　　《多哥晨报》用两个整版的篇幅报道了中国疫情防控取得的显著成效，赞赏中国为全球抗击疫情作出的巨大贡献。文章列举了中国抗疫医疗专家组驰援意大利，中国向西班牙、比利时等国捐赠物资等事实，指出“中国值得信赖”。

　　俄罗斯卫星通讯社刊文指出，中国还在加强与俄罗斯、荷兰等国的抗疫合作。“在全球抗击疫情的紧要关头，中国正与其他面临相同困难的国家保持团结、守望相助。”

　　（本报北京、里约热内卢、罗马、曼谷、阿布贾、约翰内斯堡、安卡拉4月2日电  记者颜欢、李锋、张远南、孔歌、赵益普、孙广勇、姜宣、吕强、王传宝）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月03日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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