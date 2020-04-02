外交部：美官员别再为应对疫情不力找替罪羊

人民网北京4月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：据报道，联合国秘书长古特雷斯3月31日发布报告《共同责任、全球团结：应对新冠肺炎社会经济影响》，并表示新冠肺炎疫情是自联合国成立以来我们共同面对的最大考验。这一人类危机需要全球主要经济体协商一致，采取果断、包容和创新的政策行动，并对最脆弱民众和国家提供最大程度金融和技术支持。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到联合国秘书长发布的最新报告，对联合国积极协调国际社会共同抗击疫情的努力表示欢迎。

疫情发生以来，联合国、世卫组织等国际组织努力动员国际社会加强政策协调，加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对准备，得到了国际社会普遍支持。在不久前举行二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，与会各方都认为，面对疫情，没有任何一个国家可以独善其身，国际社会比以往任何时候都更加需要团结和合作。

习近平主席在峰会上提出了一系列关于国际社会如何团结起来更好应对疫情的主张，包括倡议二十国集团尽早召开卫生部长会议、依托世卫组织加强疫情防控信息共享、有效开展联防联控国际合作、探讨建立区域公共卫生应急联络机制等，还呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。

这次新冠肺炎疫情发展蔓延令人揪心。这场国际公共卫生危机，如古特雷斯秘书长所说，也许是我们这一代人所面对的最大考验和危机。面对这场危机，国际社会唯有团结合作，才能战而胜之。希望国际社会各方都能够积极响应联合国秘书长号召，积极支持配合联合国、世卫组织等国际组织加强协调，共同抗击疫情的努力，争取尽快取得这场同病毒斗争的胜利。

彭博社记者：今天有报道称，美国三名情报官员称中方隐瞒疫情规模，瞒报确诊总数和死亡人数，两名美方官员还表示中国的数据是不真实的。中方对此有何评论？

华春莹：你是彭博社的记者，你肯定很清楚一段时间以来美国媒体对于美国政府应对本国疫情的看法。我相信你在向我提问的时候，心里是有答案的。你只是希望到我这里来再印证一下。

我注意到你提到的报道，以及多家美国媒体关于4月1日美国副总统彭斯和蓬佩奥等发表类似指责言论的报道。他们几个称中国刻意隐瞒疫情信息，甚至还说早在去年12月世界了解这一问题一个多月之前，中国已经在应对了。

中方是否公开、透明、负责任并及时地向国际社会作了通报，我和我的同事已经多次不厌其烦详细地介绍了。从中国政府相关部门每天定时发布的信息中，大家应该也看得很清楚了。关于国际公共卫生安全等问题，最有资格做评判的是世卫组织以及有关传染病学或者疾控领域的专家，而不是几个满嘴谎言的政客。就在昨天，4月1日，在日内瓦举行的发布会上，世卫组织有关负责人再次驳斥了针对中方数据不透明的无端指责。现在美国国内疫情那么严重，我们非常同情。我能想象得到美国国内一些人急于要造锅、甩锅的心理。我们不想跟他们陷入无谓争论，但是面对这几个人一而再、再而三的没有任何道德底线的造谣污蔑，我别无选择，不得不再费点时间，把事实真相再跟你列举一下。

大家都知道，武汉的确是最早公开通报发现疫情的地方，但是疫情最早到底出现在哪里？到底是什么时候？我们注意到近期这方面的发现和报道很多，意大利、英国、美国、澳大利亚的一些专家，包括国际顶级学术刊物《自然医学》上都有相关论文。关于疫情溯源问题，中国政府的立场是一贯的。这是很严肃的问题，必须要由专业人士基于事实作出科学和专业的评判。现在各方专家都发表了一些意见。这些科学、权威、专业的观点值得各方，包括美国国内的那些人重视和尊重。中方曾邀请世卫组织联合专家组赴武汉考察，鉴于美国国内有这么几个人始终在这个问题上如此纠结，那么我们为什么不建议美方尽快邀请世卫组织或者国际联合专家组尽快去美国考察彻底调查清楚呢？

中方处理疫情的时间线是清清楚楚的，大家都可以从公开报道上看到。2019年12月27日，湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先首先上报了她接诊的3个可疑病例。29日，湖北和武汉相关疾控中心和医院开展了流行病学调查。30日武汉卫健委发布了《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。12月31日，国家卫健委专家组抵达武汉开展现场调查。1月3日，中方开始正式向世卫组织以及包括美国在内的各国及时主动通报信息。8日初步确定了疫情病原。11日中国疾控中心将5条新冠病毒全基因组序列上传网站，同全球和世卫组织共享数据。1月23日，中国政府采取了关闭离汉通道等空前全面、严格、彻底的措施。中国政府采取的措施果断、及时、有力，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康，也为阻止疫情在世界蔓延争取了宝贵时间。我昨天也介绍过，《科学》杂志刊登了英国、美国等科研人员的共同报告，认为中国的防控举措成功打破了病毒传播链，为其他国家采取措施争取了宝贵时间。有报道说近期美国首席医疗科学家福奇表示，他拒绝按照美方某些人的要求说中国应该提前3个月就向美国通报疫情，因为那不符合事实。近日著名医学杂志《柳叶刀》主编在BBC节目上也明确指出，“中国传递的信息非常清晰，可是我们浪费了整个2月份，这简直就是一场国家丑闻。”

中国已经尽了最大努力做到了公开、透明和负责任，那么美方那几个指责中国的人，可不可以请他们站出来告诉世界，如果当初最先发现疫情的国家是美国而不是中国，美方会处理得比中方更好吗？如果他们可以，那么请解释：从1月15日美国疾控中心发布关于新冠肺炎的警告，到25日美方宣布关闭驻武汉领馆并撤出其人员，再到2月2日美方对所有中国公民以及过去14天到过中国的外国人关闭边境，之后这两个多月里美方都做了些什么？他们能不能解释，为什么根据《纽约时报》3月11日的报道，美国一位女医生朱海伦早在1月份就开始对美国国内疫情“吹哨”并提出警告，并且在2月份将检测结果报告了美国监管机构，却被下令封口、停止检测？为什么2月底白宫要求美国官员和卫生部门专家就疫情公开表态前必先得到彭斯副总统办公室的批准？为什么3月2日美国疾控中心停止发布与检测人数和死亡人数相关的数据？为什么3月2日美国长老会医院医生麦卡锡在CNBC节目中表示，他所在的医院甚至要恳求卫生部门为疑似病人检测？我们注意到有很多美国媒体都在呼吁美方官员别再为自己的应对不力找借口和替罪羊了。

我们理解美方当前的困境和美国某些官员面临的压力，对美国人民当前正在遭受疫情非常同情，愿意本着人道主义精神为美国抗击疫情提供力所能及的帮助和支持。但是这几个美国政客的言行实在是无耻无德。我们多次说过，污蔑抹黑、甩锅推责弥补不了失去的时间，继续撒谎只会浪费更多的时间，造成更多的生命损失。我真心诚意地奉劝这几个政客，作为政治家，此时此刻应该把人民的生命安全置于政治之上，继续政治操弄人民的生命和安全极其不道德，也极其不人性，应该遭到包括美国人民在内的世界各国人民的共同谴责。建议他们立即调整他们工作重点和方向，把全部心思和精力都放到怎么去抗击疫情，全力维护美国人民的生命和健康上来。

（对提问的彭博社记者）我注意到我刚才讲的时候，你在频频地点头，所以我想我们在这方面应该是有共识的。我希望你们能够把中方声音如实、全面，尽可能多地传递给美国人民，包括这几个你提到的不断诋毁抹黑中国的人。谢谢你！

法新社记者：一些国家正在调整新冠肺炎死亡病例的官方数字，比之前公布的有所增加。比如，法国日前将非医院死亡新冠肺炎人数也纳入通报范围。中方是否也将会作出类似调整？

华春莹：你提的非常巧妙，但是我能明白你的意思。其他国家调整数据，那是他们的事情。我们已经介绍过，中国政府本着公开、透明和高度负责任的精神，每天都及时公布了有关数据。昨天，在日内瓦举行的发布会上，世卫组织紧急项目负责人再次表示，中方及时与他们分享的数据非常有价值。

深圳卫视记者：据报道，美国政府多部门官员拟对华为采取新限制措施，根据新规，使用美芯片制造设备的外国公司须先获得美国许可，才能向华为供应某些芯片。中方是否了解这一情况，对此有何评论？

华春莹：美国政府拟对华为采取什么新限制措施，他们到底还想怎么做我不清楚，你要去问美方。但我倒是注意到，近日华为公司轮值董事长徐直军先生对此其实已有一番表态。我认为他有一个反问非常有力和有道理。

中国政府的立场是一贯的。我们坚决反对美国动用国家力量，以莫须有的罪名无端打压特定中国企业。对于美方的科技霸凌主义行径，中国政府绝不会坐视不理。

中央广播电视总台国广记者：据了解，中方向委内瑞拉派遣抗疫医疗专家组，这是中国向拉美和加勒比地区派出的第一个也是目前唯一一个专家组，请中方予以证实。

华春莹：你说的是正确的。新冠肺炎疫情发生以来，中方秉持人类命运共同体理念，通过召开视频会议、提供防疫物资捐助、协助商业采购等多种方式积极支持拉美和加勒比各国抗击疫情，维护中拉人民生命安全和身体健康。

应委内瑞拉政府请求，考虑到当前委内瑞拉面临的抗击疫情的实际困难和需要，中方近日已经向委内瑞拉派遣了抗疫医疗专家组。中方专家组将协助委方完善抗疫举措、提高救治水平，为委内瑞拉乃至拉美地区的疫情防控作出积极努力。

中国日报记者：近日，荷兰、比利时等部分欧洲国家媒体报道称，从中国购买的口罩不合格，存在质量问题。中方对此有何评论？

华春莹：关于荷兰媒体报道称中国口罩存在质量问题，我前几天已作初步回应。根据中方有关部门初步调查了解，那批口罩是荷兰代理商自己采购的，中方企业发货前已明确告知荷方这批口罩是非医用口罩，出口报关手续也是以“非医用口罩”名义履行的。

在当前全球抗疫形势下，中方急各国之所急，克服自身困难，有关企业加班加点、夜以继日，积极为国际社会提供各种抗疫医疗物资。

我们一贯高度重视出口产品质量。中方有关部门刚刚出台更加严格的监管措施，要求有关医疗物资出口企业在向海关报关时，必须提供书面或电子声明，承诺出口产品已经取得中国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。

有一个常识是，口罩分为不同的防护标准和等级，也有日用防护和专业医用之分。当前，各国的确急需口罩等防疫物资，我们想善意地提醒使用方，在购买和使用之前务必仔细核对产品用途和使用说明，以及是否符合采购方的使用标准，避免急中出错，误将非医用口罩配用于医用。个别媒体在未弄清事实之前，炒作所谓的中国产品质量问题，是不负责任的，我希望他们不是别有用心，因为这样的炒作很显然不利于国际抗疫合作。

凤凰卫视记者：近日不断出现外国人在中国不遵守居家隔离等防控措施、殴打医务人员，或者在检疫场所与当地居民发生冲突的情况。还出现地方政府提供疑似超国民待遇的情况，引发网民质疑。外交部对此有何评论？

华春莹：我也注意到网上有些这方面报道。坦白地说，看到这类报道我心里非常难过。

昨天我在这里回答了关于外国人在中国有没有受到歧视的问题，今天你提到外国人在中国不遵守规定的问题。我想这两方面问题都值得高度重视。中方一贯高度重视在华外国公民的生命安全和身体健康。疫情发生以来，中方积极为在华外国公民的防疫和生活保障提供协助，对于在华感染新冠肺炎的外国公民一视同仁地进行救治。同时，所有在华外国公民都应该严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律以及各地疫情防控相关规定，因为这些规定是为了每个中国公民和在华外国公民的生命安全和健康。中方有关举措和规定对所有中国公民和在华外国公民都是一视同仁的。对于那些拒绝执行防疫措施，扰乱防疫秩序，危害公共健康和安全的外国人，中方有关部门将依法追究其法律责任。

路透社记者：第一，美国国会议员要求国务院敦促中方调查三名披露疫情影响的中国公民记者失踪事。第二，特朗普政府将采取更加严格的措施，阻止中国将美用于商业用途的先进技术用于军事用途。中方对此有何评论？

华春莹：关于第一个问题，坦白地说，我很疑惑。我不知道美国人民选出的这些国会议员在大疫当前的情况下，为美国人民做了什么？他们总是特别关注其他国家情况，而且常常基于完全错误、扭曲、编造、不实的信息，发出一些别有用心、非常恶毒的指责和攻击，比如有3个人失踪的问题，我不清楚他们在说什么。美国一些人可能认为早期武汉疫情信息发布方面存在一些问题，对此中方有关部门早已进行了认真彻底调查并公布了结果。中国人民充分信任我们党和政府，有些美国国会议员凭什么基于一些没有任何事实依据的事情来怀疑呢？他们与其有精力关心这些问题，不如多花点时间去敦促政府并为他们自己选区的人民多做一些实实在在的事情，尽最大努力维护美国人民的生命，保护他们的安全。这是我对他们的忠告，他们最近发出的杂音实在是太多了。这样的杂音越多，就会更加严重地损害美国在世界特别是中国人民心目中的形象。

关于第二个问题，促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。据我了解，美国国防部和军方同许多美国高校、科研机构、企业都开展不同形式的合作。美国一些大型公司本身就是军民融合体，经营范围、产品类型跨越了军民领域。中国的军民融合发展政策，旨在有效整合军地资源，协调推进经济社会发展和国防建设，将更多的科技成果惠及人民。这一政策光明正大，不存在所谓“窃取”或者“转用”国外技术的问题。事实上，在这次抗疫斗争中，世界都看到了中国有一些方面已领先美国。他们没有的东西，怎么能污蔑我们盗窃他们的呢？他们从哪里拿东西来让我们“偷”呢？美国一些官员罔顾事实，恶意歪曲中国的军民融合发展政策，并且企图以此为借口推动对中国进行技术封锁，干扰和阻碍中国与其他国家间正常的经贸科技合作。这种带有陈旧冷战思维的做法，违背国际合作精神和当今时代潮流，损害中美两国利益乃至世界各国的共同利益。

中方敦促美方本着负责任的态度，停止对中方的恶意指责和蓄意抹黑，客观看待中国的军民融合发展政策，多做有利于中美交往和国际合作的事情。

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