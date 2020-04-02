外交部：提醒各国购买和使用防疫物资前仔细核对说明

人民网讯 据“外交部发言人办公室”微信公号消息，在4月2日外交部例行记者会上，有记者问：近日，荷兰、比利时等部分欧洲国家媒体报道称，从中国购买的口罩不合格，存在质量问题。中方对此有何评论？

华春莹：关于荷兰媒体报道称中国口罩存在质量问题，我前几天已作初步回应。根据中方有关部门初步调查了解，那批口罩是荷兰代理商自己采购的，中方企业发货前已明确告知荷方这批口罩是非医用口罩，出口报关手续也是以“非医用口罩”名义履行的。

在当前全球抗疫形势下，中方急各国之所急，克服自身困难，有关企业加班加点、夜以继日，积极为国际社会提供各种抗疫医疗物资。

我们一贯高度重视出口产品质量。中方有关部门刚刚出台更加严格的监管措施，要求有关医疗物资出口企业在向海关报关时，必须提供书面或电子声明，承诺出口产品已经取得中国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。

有一个常识是，口罩分为不同的防护标准和等级，也有日用防护和专业医用之分。当前，各国的确急需口罩等防疫物资，我们想善意地提醒使用方，在购买和使用之前务必仔细核对产品用途和使用说明，以及是否符合采购方的使用标准，避免急中出错，误将非医用口罩配用于医用。个别媒体在未弄清事实之前，炒作所谓的中国产品质量问题，是不负责任的，我希望他们不是别有用心，因为这样的炒作很显然不利于国际抗疫合作。

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