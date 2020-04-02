新华社华盛顿4月1日电 （国际观察）疫情持续蔓延 影响美军部署

新华社记者孙丁 刘品然

美国代理海军部长托马斯·莫德利1日说，停靠关岛的核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号已有93名官兵新冠病毒检测呈阳性。多位人士指出，新冠肺炎疫情持续蔓延，正在对美军海外部署等军事活动产生严重影响。

航母疫情难防控

“西奥多·罗斯福”号舰长布雷特·克罗泽日前致信海军高层，紧急寻求帮助以应对新冠病毒在舰上的传播，引发舆论广泛关注。美国媒体报道，他在这封长达4页的信件中说，病毒正在舰上加速传播，而舰上设施和空间无法让水兵们保持“社交距离”。因此，所有人无论军衔，都应被视为“密切接触者”，应尽快让舰上人员上岸接受隔离和检测。

美国海军官员1日对媒体说，“西奥多·罗斯福”号已有1273人接受新冠病毒检测，其中93人确诊感染。截至当天，已有近千人从舰上转移到陆地，之后还将有2700人被陆续转移，但最终仍有约1000人留守舰上，以维持核反应堆运转等必要作业。

“西奥多·罗斯福”号母港为美国加利福尼亚州圣迭戈市，舰上载有约5000名官兵，目前停靠在位于西太平洋的美国海外属地关岛。克罗泽说，舰上空间狭窄，水兵们共用宿舍、卫生间、食堂等设施，经常要触碰梯子、阀门等设备，这些因素极易造成病毒传播。

除“西奥多·罗斯福”号外，美国目前还有多艘军舰上有官兵确诊感染新冠病毒。美国退役海军上将、北约前最高军事长官詹姆斯·斯塔夫里迪斯表示，预计今后还会出现更多类似情况，因为军舰就像新冠病毒的“温床”。

军事能力受影响

根据五角大楼公布的数据，美军在176个国家和地区总计驻扎近25万人，包括军职和非军职人员，另有270万人就职于美国境内各处军事设施，其中约2.6万人在首都华盛顿附近阿灵顿县的五角大楼及其周边办公地点工作。在新冠肺炎疫情快速蔓延的背景下，在全球各地部署兵力的美军正面临严峻考验。

美国约翰斯·霍普金斯大学公布的统计数据显示，截至美东时间4月1日14时50分（北京时间2日2时50分），全球新冠肺炎确诊病例超91万例，其中美国确诊病例超过20万例，成为首个确诊病例超20万的国家，其死亡病例为4476例。另据五角大楼最新发布的声明，截至4月1日，美军已有771名现役军人新冠病毒检测呈阳性，较前一天增加29人。

为遏制新冠病毒在美军内部的传播，美国国防部已经采取一系列措施。比如，暂停所有军人、文职人员及其家属在美国本土范围内的旅行，减少五角大楼内面对面的会议，实施远程办公等。在海外，美军也冻结了几乎所有军事行动。

美国智库战略与国际问题研究中心高级顾问马克·坎西恩日前撰文指出，疫情可能对美国军事力量产生负面影响：一是因为美军难以维持同过去一样的训练力度；二是因为暂停演习不仅会让相关战术技能生疏，也会减少美军同盟友的军事交流。

行动迟缓缺合力

在美国应对此次疫情过程中，美军主要承担向各级政府提供建设、医疗、物流、科研等方面的支援任务。但由于缺乏联邦层面的统一有效指挥，美军在协助防控疫情方面恐难发挥最大战斗力。

美军两艘医院船日前分别被派往洛杉矶和纽约，它们将收治非新冠肺炎患者，以便为当地医疗系统减轻负担。美军还有部分医生和研究人员在参与研发疫苗和针对新冠肺炎的治疗。

目前，美国多地已动用国民警卫队协助应对疫情。在首都华盛顿，国民警卫队已协助华盛顿市长办公室、警察局以及美国国土安全部等机构开展安保、医学筛查等工作。需要指出的是，在非战争状态下，国民警卫队归属各州政府管理。美国目前并未从联邦层面统一调度指挥这一军事后备力量。

美国专栏作家塞巴斯蒂安·罗布林日前指出，在应对新冠疫情过程中，军队在提供急需物资与多种支持等方面扮演了重要角色，但联邦政府行动不及时等因素或制约其发挥作用。

英国《金融时报》网站此前报道称，美国军方领导人担心，在美国国内部署军队协助抗疫会妨碍美军执行保卫国家安全的主要任务，因此行动不太积极，这引发了各州政府的不满。

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