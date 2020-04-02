适应且安全  外籍记者镜头下的北京“新常态”

视频截图

人民网讯 4月1日，《华尔街日报》网站发布一段其前驻京记者朱莉拍摄的视频。视频中，朱莉显然已经适应中国当前疫情下的生活，并感到安全。她的“新常态”包括：外出戴口罩、勤洗手、隔着纸巾按电梯按钮、在餐馆和超市和其他人保持距离，以及出入小区、超市、办公楼和乘坐公共交通工具时要测体温等等。

朱莉在视频中讲述了戴口罩的重要性：防止用手触摸脸颊，以及阻止病毒在人与人之间的传播。“戴口罩的意义在于，如果人人都戴，那么人人都得到了保护。因此中国政府要求在公众场合人人都要佩戴口罩。”在朱莉的视频中，无论是在公园、餐厅、商场，人人都戴着口罩。

除了戴口罩，朱莉回家的第一件事是用肥皂洗手；出门时，她用纸巾按电梯按钮；出行时，她会选择共享单车；进入办公楼，朱莉的镜头给到公用洗手液，还有人为她测量体温和登记。

在餐厅吃饭时，尽管有空位，但按照餐厅要求，朱莉仍要等待更多人离开，保证安全后才可以落座。在京客隆超市门口，排队的人保持一米远距离。朱莉购物后，又用随身携带的免洗洗手液清洗双手。回到小区时，只有本小区的居住者才可进入。

朱莉说，几周前，北京的街道和公园还空空荡荡，但是最近这座城市又恢复了活力。她的镜头里，人们在公园赏花、散步、锻炼。

她说，2月初以来，北京城内很少见到有人出门，但两个月之后，城市已经逐渐恢复原来的面貌。虽然隔离措施一直非常严格，但几个月下来她已经适应，并且随着北京的病例越来越少，她感到在北京是生活在世界上最安全的地方。（徐祥丽）

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