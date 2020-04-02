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驻巴新大使薛冰向巴新转交中国防疫捐款

2020年04月02日15:55  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉4月2日电（记者 陈效卫） 3月31日，驻巴布亚新几内亚大使薛冰代表中国政府向巴新政府转交中国—太平洋岛国抗疫合作基金捐款，巴新外长普鲁埃奇代表巴新政府接受捐款。捐款仪式在巴新首都莫尔斯比港总医院举行，来自巴新国民议会、外交部的官员及莫港总医院代表等百余人参加。巴新国家广播公司、《国民报》《信使邮报》和EMTV电视台等主流媒体进行了现场报道。

薛大使致辞表示，疫情发生以来，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国人民众志成城、团结奋战，打响疫情防控的人民战争。经过全体中国人民艰苦努力，中国国内疫情防控持续向好，经济社会秩序加快恢复。当前疫情在全球多点暴发并加速蔓延，中国在继续做好国内疫情防控的同时，也在向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助。

薛大使表示，疫情发生后，巴新政府和人民给予中国很大支持，马拉佩总理向习近平主席致信慰问，并举办支持中国抗疫捐助餐会，巴新卫生部长等政要录制支持中国视频，东高地省政府向中国捐款10万基那，巴新华侨华人也积极捐款、捐物。

薛大使说，中国对巴新给予中国抗疫的支持铭记于心，投桃报李，愿同巴新一道为抗击疫情而努力。巴新不久前确认了首例确诊病例，巴新政府立即采取进入国家紧急状态、遣返受感染者等严控措施，尽力阻止疫情蔓延。中方此次使用“中国—太平洋岛国抗疫合作基金”向巴新捐款，就是对巴新抗疫举措的支持。与此同时，中国政府援助巴新的第一批防护物资也即将到达，中国地方政府、私营部门、在巴新中资企业和华侨华人也在积极向巴新捐款捐物。中国还通过视频会议等形式同巴新等太平洋岛国分享抗疫知识、经验和技术。正如习近平主席所说，“人类是一个命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战”。中国与巴新守望相助，合力抗疫，充分体现了两国的深厚友谊，共同践行了推动构建中国和太平洋岛国人类命运共同体的理念。

普鲁埃奇外长代表巴新政府和人民感谢中国政府捐款，表示中国给予的巨大帮助和宝贵支持令人感动，巴新将铭记于心。这笔捐款将得到妥善使用，用于支持莫港总医院防控疫情工作。

普鲁埃奇对中国国内疫情迅速得到控制表示欣慰，称中国为世界其他国家和地区带来希望，传递了新冠肺炎疫情完全可防可控可治的强大信心。中国在抗疫领域积累了丰富经验，为世界其他国家树立了典范，值得巴新学习。希望中国能带领包括太平洋岛国在内的其他国家打好疫情阻击战。相信在中国的帮助和巴新自身努力下，巴新人民必将战胜疫情。

(责编：于洋、刘洁妍)
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