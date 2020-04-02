人民网>>国际

全球网球赛事停摆至7月13日

2020年04月02日15:36  来源：新华网
 

　　新华社北京4月2日电 男子职业网球选手协会（ATP）、女子网球协会（WTA）、国际网球联合会（ITF）相继发布，受到新冠肺炎疫情影响，ATP和WTA巡回赛，以及所有ITF世界网球巡回赛将暂停至2020年7月13日。

　　随着2020年温网宣布取消，ATP和WTA的欧洲草地赛季也将停摆。受到影响的ATP赛事包括：斯海尔托亨博斯、斯图加特、女王杯、哈雷、马洛卡、伊斯特本。受到影响的WTA赛事包括：斯海尔托亨博斯、诺丁汉、伯明翰、柏林、伊斯特本和巴特洪堡。ATP所有级别的职业赛事，包括ATP挑战赛和ITF世界巡回赛在内的赛事都将继续停摆。目前，2020年7月13日之后的巡回赛将计划按照原有的赛程安排进行。

　　ITF主席大卫·哈格蒂说：“保护所有参与网球运动的人和公众的健康一直是我们的首要任务，我们知道这一决定的影响，也绝不轻易做出决定，我们将继续以专家意见和实际情况为指导。”

　　“非常遗憾的是，新冠疫情在全球范围内的扩散让我们别无选择，只能够延长巡回赛的停摆期，这是我们所有成员和相关网球管理机构一致做出的决定。”ATP主席安德里亚·高登兹表示，“现在这个时期，我们经历着前所未有的挑战，保障健康和安全仍旧是我们最首要的任务，我们将尽一切的努力，在确认安全的情况下尽快恢复巡回赛。”

　　“对于所有的WTA成员来说，这也是一个很难做出的决定，然而我们仍旧需要保持警惕，保护球员、工作人员和球迷的健康与安全。”WTA的主席兼首席执行官史蒂夫·西蒙说，“尽管我们对赛季再度推迟恢复感到遗憾，但我们的首要任务是在这个空前艰难的时期团结在一起，相互支持，为我们这项运动共同努力，为重返赛场做好准备。”

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved