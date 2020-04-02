全球网球赛事停摆至7月13日

新华社北京4月2日电 男子职业网球选手协会（ATP）、女子网球协会（WTA）、国际网球联合会（ITF）相继发布，受到新冠肺炎疫情影响，ATP和WTA巡回赛，以及所有ITF世界网球巡回赛将暂停至2020年7月13日。

随着2020年温网宣布取消，ATP和WTA的欧洲草地赛季也将停摆。受到影响的ATP赛事包括：斯海尔托亨博斯、斯图加特、女王杯、哈雷、马洛卡、伊斯特本。受到影响的WTA赛事包括：斯海尔托亨博斯、诺丁汉、伯明翰、柏林、伊斯特本和巴特洪堡。ATP所有级别的职业赛事，包括ATP挑战赛和ITF世界巡回赛在内的赛事都将继续停摆。目前，2020年7月13日之后的巡回赛将计划按照原有的赛程安排进行。

ITF主席大卫·哈格蒂说：“保护所有参与网球运动的人和公众的健康一直是我们的首要任务，我们知道这一决定的影响，也绝不轻易做出决定，我们将继续以专家意见和实际情况为指导。”

“非常遗憾的是，新冠疫情在全球范围内的扩散让我们别无选择，只能够延长巡回赛的停摆期，这是我们所有成员和相关网球管理机构一致做出的决定。”ATP主席安德里亚·高登兹表示，“现在这个时期，我们经历着前所未有的挑战，保障健康和安全仍旧是我们最首要的任务，我们将尽一切的努力，在确认安全的情况下尽快恢复巡回赛。”

“对于所有的WTA成员来说，这也是一个很难做出的决定，然而我们仍旧需要保持警惕，保护球员、工作人员和球迷的健康与安全。”WTA的主席兼首席执行官史蒂夫·西蒙说，“尽管我们对赛季再度推迟恢复感到遗憾，但我们的首要任务是在这个空前艰难的时期团结在一起，相互支持，为我们这项运动共同努力，为重返赛场做好准备。”

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