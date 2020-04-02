“云·游中国”旅游图片视频系列线上展播活动在韩推出

新华网首尔4月2日电（记者耿学鹏 陆睿）中国驻首尔旅游办事处近期在韩国推出“云·游中国”图片视频线上展播系列活动，利用互联网以及新媒体平台讲述中国旅游故事，引领韩国民众“云游”美丽中国的独特风光，让韩国民众在疫情期间足不出户感受中国文化和旅游的特有魅力。

线上视频展览首页。（中国驻首尔旅游办事处供图）

中国驻首尔旅游办事处充分运用文化和旅游部文旅传播云平台资源，以及各省市优秀旅游线上平台，与“一带一路”沿线文旅部门合作，精心策划和举办了“‘一带一路’中国行旅游图片展暨旅游视频展播”“古韵龟兹·丝路库车——中国新疆库车魅力摄影展”等一系列线上图片和视频主题展播活动。

中国驻首尔旅游办在官网开设了“一带一路”中国行旅游图片展和中国新疆库车魅力摄影展两个专区，展出“一带一路”沿线省市旅游图片130多张、新疆库车摄影图片60多张。活动得到韩国知名旅游网站和知名博客合作推广，受到韩国旅行新闻、韩国观光新闻、世界旅行新闻等14家旅游媒体报道。据韩国媒体统计，两个线上展览2个月来点击次数逾300万人次，大大提高了中国相关省市在韩国的关注度和知名度。

作为线上展播活动升级版，中国驻首尔旅游办事处与中国对外文化交流中心合作，于3月26日起通过旅游办官网及各大海外社交媒体平台，打造升级版“云·游中国”旅游图片暨视频展播系列活动，将陆续推出“云·游中国”之“北京冬奥会”“春天的故事”“中韩旅游业界同舟共济、共克时艰”等主题图片暨视频展播系列活动。

中国驻首尔旅游办事处表示，将以“构建人类命运共同体”为理念，大胆创新、拓宽思路，利用互联网以及新媒体平台为韩国朋友献上多姿多彩的中国旅游盛宴，讲好中国旅游故事。

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