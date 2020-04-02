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通讯：疫情下，澳大利亚餐饮业陷入困境

2020年04月02日15:35  来源：新华网
 

　　新华社堪培拉4月2日电 通讯：疫情下，澳大利亚餐饮业陷入困境

　　新华社记者白旭　岳东兴

　　正午时分本该是餐馆最忙的钟点，何伟却把他位于澳大利亚首都堪培拉市中心的“大鸭梨”餐馆锁上了门。

　　“这家餐厅已经开业7年，我从没想过有一天会停业，也不知道何时才能重新开门。”46岁的何伟说。

　　“大鸭梨”是堪培拉最受欢迎的中餐馆之一，招牌菜是北京烤鸭。餐厅位置优越，比邻堪培拉剧院，很多时候一座难求。

　　然而，新冠肺炎疫情让一切都发生了改变。3月23日起，澳政府升级防疫措施，关闭文体娱乐聚集场所，只允许餐馆和咖啡厅做外卖。“大鸭梨”因此停业。

　　当地媒体报道，澳大利亚餐饮业共有员工约80万人。一家地中海风格餐馆的主厨雅姬·查利诺说，她不得不让店里三分之二的员工暂时离岗，员工在一周时间里从50人下降到16人。

　　“我以前从未经历过这种局面，希望再也不会这样了。因为在告诉他们将没有工作时，我甚至不知道该怎么开口。”她说。

　　有人暂时“止损”，也有人选择再试试。“西安名吃”的王小姐仍在店里工作。

　　她从墨尔本的一所大学毕业后，跟朋友合作在4个月前开了这家餐馆。她说，目前的营业额还达不到之前的三分之一。

　　“西安名吃”位于堪培拉一条繁华美食街，平时很难找到车位，现在却变得空空荡荡。

　　“猫婆小面”也在这条街上。“从2018年11月开业以来生意一向不错，人多时会在门外排长队。”33岁的老板李先生说。

　　他介绍，堪培拉的餐饮业有一个规律，年底学生放假回家，市场就会进入淡季。于是他们1月放了两周假，回国过年。

　　但休完假回到澳大利亚后，他发现淡季之后的生意更加惨淡。“家人最初希望我回国，但我在这里不是独立的个体，我有店，有员工，他们也要生活，需要工作。华人在这里生活不容易，我要负担这个责任。”他说。

　　“西安名吃”的王小姐希望政府能够给一些政策，让他们留住员工。“现在房东给了一些优惠，但是只靠这些肯定是不够的。”

　　因疫情处境艰难的人还有很多。《悉尼先驱晨报》的一篇报道称，在这个有着约2500万人口的国家，可能会有200万人失业。

　　3月以来，澳政府推出一系列经济刺激措施，总规模已达约3200亿澳元（1澳元约合0.6美元），相当于澳国内生产总值的16.4%。

　　“大鸭梨”目前给少数全职员工发放一些节假日工资。何伟现在最大的愿望是疫情能够早日结束，“人们还像以前那样逛街、看剧、到餐馆吃饭”。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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