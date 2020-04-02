中以医生举行新冠肺炎疫情远程视频交流会

新华社耶路撒冷4月1日电（记者陈文仙 尚昊）以色列当地时间4月1日15时（北京时间4月1日20时），一场远程视频会议将中国和以色列医生连接到一起，中国医生向以色列同行介绍了新冠肺炎疫情防控和病例诊疗方面的经验。

北京协和医院6名在武汉的医生和以色列哈伊姆·谢巴医疗中心、海法兰巴姆医院的6名医生参加了这场交流会。

“会议非常重要，我们从中学习到中国经验，我们想知道中国医生是如何治疗新冠肺炎患者的，想了解更多临床数据和信息，整个世界都需要互相学习。”海法兰巴姆医院医生纳斯琳·哈桑会后接受新华社记者采访时说。

哈桑表示，他们从中国学到一项很重要的经验是，疫情一开始就要进行干预，而不是等到出现很多重症病例时才去干预，重症病例一旦出现很难治疗。

哈依姆·谢巴医疗中心教授海姆·马扬接受记者采访时说，新冠肺炎疫情是全人类的共同威胁，“共享信息和经验对抗击疫情非常重要，可以帮助世界各地的人们，中国已经在这么做了”。“我们希望有更多机会学习中国抗疫经验，并学以致用。”

据介绍，从3月11日至4月1日，类似的视频交流会已举办多期。中国医生分别与意大利、美国、加拿大、以色列等国同行分享了一线抗疫经验。

据以色列卫生部4月1日晚发布的数据，截至当天以色列累计确诊病例达6092例，比前一天新增734例，其中死亡26例，治愈241例。

(责编：燕勐、刘洁妍)