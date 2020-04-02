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俄学者：中国开始慢慢恢复自己经济并帮助他国

2020年04月02日15:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网莫斯科4月2日电 （记者 殷新宇）中国驻符拉迪沃斯托克总领馆近日向俄罗斯滨海边疆区、符拉迪沃斯托克市、马加丹市政府分别捐助5万、3万和2万只医用口罩。此外，总领馆还向滨海边疆区的高校、科研机构、媒体、专家学者定向捐赠一批口罩。2日，总领馆收到俄罗斯“旅行中国”网站负责人、学者雅格京来信。雅格京对中国政府的捐赠行为表示感谢，同时赞赏了中国抗击新冠疫情的出色表现。

雅格京表示，作为第一个感受到新冠病毒危险的国家，中国迅速控制了疫情暴发，从而为其他国家与流行病斗争赢得了时间。本着生命是最宝贵的这样的认识，中国政府在境内实行严格的隔离措施，付出了巨大的经济代价。中国向全世界展示了有效应对流行病的方法。

雅格京说，很高兴地看到，那些曾经奋战在武汉抗疫前线的医生以英雄的身份回到他们的家乡；中国城乡的街巷重新活跃起来；企业开始运转，中国开始慢慢地恢复自己的经济，而且尤为最重要的是，中国开始帮助全世界！

他评价：“真正的友谊往往表现在生活中的艰难时刻，真正的朋友不会带来麻烦。当然，这个世界永远不会一样，最近的事件已经清楚地表明了这一点：全世界将会看清楚，是谁真正地不仅在言语上而且通过行动进行救援；人们也看到了，美国是如此轻蔑地对待其他国家，甚至对其伙伴也是如此。”

雅格京说，他在收到总领馆快递来的100个口罩后，得知许多积极促进俄中友谊与合作发展的人们都收到了口罩。“在如此困难的日子里获得这一非常重要的支持令人愉快。我们得到了朋友的帮助，我们没有被遗忘。”他表示，“相信我们将共同克服不幸，边境将重新开放，人们将开始旅行，经济将恢复，我们将肩并肩进一步增进我们的友谊。”

(责编：于洋、刘洁妍)
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