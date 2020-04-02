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外媒：中国经济活力回升 希望正重返中国市场

2020年04月02日15:06  来源：人民网-国际频道
 
在甘肃张掖市甘州区一家机器人制造企业，工作人员在改装医用机器人（3月23日摄）。（新华社记者 范培珅 摄）
在甘肃张掖市甘州区一家机器人制造企业，工作人员在改装医用机器人（3月23日摄）。（新华社记者 范培珅 摄）

人民网讯 日前，随着中国疫情防控形势持续向好，多家外媒关注中国经济呈现的复苏迹象。有报道称调查显示，随着中国公司恢复运营，工厂重新开放，经济活动迅速回升，中国制造业也在3月份出现反弹。

英国《每日邮报》3月31日发表题为《隧道尽头的光明：新冠疫情得到有效防控后，中国经济开始复苏》的文章。文章称，对于制造业而言，好消息是中国3月份的生产活动和新订单升至50%以上。同时，服务业也有所反弹。

文章同时指出，由于许多国家的疫情防控局势尚未明显改善，疫情对全球供应链造成严重破坏，全球需求仍非常疲软，这将影响中国的出口订单，后期经济走势仍需密切关注。

IG市场分析师Chris Beauchamp表示：“在中国制造业采购经理指数（PMI）出人意料地强劲反弹后，乐观情绪继续充满市场。”他说：“虽然投资者应谨慎对待单纯从PMI数据得出过多推论，但目前市场仍在趋向利好。”

中国国家统计局公布的3月中国采购经理指数运行情况显示，制造业PMI为52.0%，比上月回升16.3个百分点。路透社报道称，“这超过了预期的45.0%。虽然PMI并不表示中国经济已经完全复苏，但现已回到增长模式。PMI确实让人们对中国可能出现希望的V型复苏感到乐观。”

路透社文章称，中国遭受经济冲击的期限相对较短，原因是在疫情暴发期间其主要商品进口有着相对强劲的表现。

路孚特船舶追踪数据显示，中国第一季度的铁矿石和煤炭进口保持良好，如果这与最终官方统计结果相符，则意味着中国的铁矿石和煤炭进口从2月开始增加。大宗商品进口的增加为3月份的PMI指数以及中国经济正从疫情影响中恢复的观点提供了基本支持依据。

另据报道，大众汽车公司预计，新冠病毒大流行之后，在中国这个全球最大的汽车市场的销量将有所回升。大众汽车表示准备增加中国工厂的产能，现有22家工厂已恢复生产。

大众汽车中国业务负责人Stephan Woellenstein说：“我们谨慎乐观地认为，疫情的影响将在两三个月后消失。越来越多的迹象表明业务正在复苏。到今年年中，可能会恢复到去年计划的销量。复苏的希望正在重返中国市场。”

据美联社报道，调查显示，由于中国工厂重新开放，中国制造业在3月份出现反弹。但经济学家警告说，由于制造商正在重建供应链，而且当员工回到工作岗位的同时，中国疫情的外部输入压力也在加大，因此经济发展仍面临挑战。

麦格理资本（Macquarie Capital）的Larry Hu说：“尽管未来经济走势仍需持续关注，但最低点已经过去。”（燕勐）

(责编：于洋、刘洁妍)
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