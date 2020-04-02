综合消息：非洲新冠肺炎病例数持续增长 多国加强检测力度

新华社达累斯萨拉姆4月1日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心4月1日公布的数据显示，非洲新冠肺炎确诊病例总数持续增长，已超5900例。为应对不断蔓延的疫情，多国采取包括提升检测力度在内的各项防控措施。

截至4月1日，南非新增确诊27例，累计1380例；几内亚新增9例，累计31例；多哥新增2例，累计36例；坦桑尼亚新增1例，累计20例；加纳累计195例；尼日利亚累计174例；纳米比亚新增2例，累计13例；莫桑比克新增2例，累计10例；埃塞俄比亚新增3例，累计29例；塞内加尔新增15例，累计190例；毛里塔尼亚累计6例；几内亚比绍新增1例，累计9例；塞拉利昂新增1例，累计2例；布基纳法索新增21例，累计282例；卢旺达新增7例，累计82例；贝宁累计13例；尼日尔新增40例，累计74例；科特迪瓦新增11例，累计190例；马里新增3例，累计31例。

受疫情影响，埃塞俄比亚全国选举委员会宣布推迟原计划今年8月举行的大选。

多哥总统福雷1日晚发表电视讲话，宣布进入全国卫生紧急状态，为期3个月；同时自2日起实施宵禁，并成立约5000人的安全部队。

新冠肺炎疫情在非洲各国不断蔓延，多国相继加大对疑似病例的检测力度和检测范围。

南非卫生部1日表示，进行大规模检测是遏制病毒扩散的重要手段。南非目前已引进快速检测设备，45分钟就可以得到检测结果；同时配备了67辆携带快速检测试剂盒的检测车，深入社区对居民进行检测。当前，政府已确定993个重点检测社区。预计到下周，检测能力可提高到每天3万份样本。目前已有4.4万个样本得到检测。

肯尼亚1日新增确诊22例，这是肯暴发疫情至今单日新增最多的一天，目前累计确诊81例。肯卫生部长穆塔希·卡圭当天在新闻发布会上说，新冠病毒已在肯尼亚社会广泛传播，过去24小时超过300人接受了新冠病毒检测。

纳米比亚卫生部长卡伦比·尚古拉1日表示，将加强对呼吸系统疾病患者的检测，将在发现阳性病例的3个地区进行广泛检测。纳米比亚迄今已检测306例疑似病例。

马达加斯加抗击新冠肺炎指挥中心发布的公告显示，卫生部门已启用快速检测技术，快速检测结果呈阳性的病例样本将送至首都塔那那利佛的法国巴斯德实验室进行复核。

赞比亚总统伦古说，政府将再协调400名医生、3000名护理人员投入到抗疫一线。他再次呼吁公众应当居家，减少外出。

津巴布韦政府1日宣布即日起对所有新冠肺炎防护用品免征进口关税，以鼓励商家从国外进口相关商品。当天津进入“封城”第三天，津警方表示，已处罚182名违反“封城”法令随意外出者，呼吁民众遵守法令，除购买食品等情况外不要外出。

乌干达政府宣布将于4日向150余万因疫情被“封锁”在家的城市贫困人口分发救济食物。（执笔记者：高竹；参与记者：李斯博、许正、郭骏、郑扬子、肖玖阳、杨臻、吴长伟、聂祖国、赵宇鹏、张玉亮、文浩、王守宝、邢建桥、张改萍、肖玖阳、荆晶）

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