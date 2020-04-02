日本单日确诊人数创新高 医师会宣布医疗危机状态

新华社东京4月2日电（记者华义）据日本广播协会（NHK）电视台新冠肺炎疫情最新统计，截至2日10时30分（北京时间9时30分），日本确诊病例较前一日同期增加277例，单日新增确诊病例创疫情发生以来新高。

据统计，日本累计确诊病例达2510例，累计死亡70例。47个都道府县已有44个出现确诊病例。其中东京都确诊病例最多，累计确诊587例。山梨县出现1例患者年龄不满1岁的重症病例。

从3月25日到4月1日，东京都确诊病例中约40%是40岁以下人群。东京都政府认为这可能只是冰山一角，并呼吁年轻人谨慎行动，避免将病毒传染给更容易出现重症的老年人。

据日本厚生劳动省统计，截至1日，日本国内确诊患者中472人已出院。“钻石公主”号邮轮确诊患者712人中已有619人出院，11人死亡。

厚生劳动省数据还显示，不包括对“钻石公主”号邮轮人员所做检测，日本截至3月31日完成34508例病毒核酸检测。《日本经济新闻》4月2日报道称，日本每百万人的检测量仅为德国的十七分之一，想要正确把握疫情，拿出正确对策，扩大检测必不可少。

日本政府1日决定将把韩国、英国、美国等49个国家和地区列入拒绝入境名单，这一政策将从3日起执行至本月底。日本拒绝入境对象国家和地区增至73个。此外日本还将对回国的本国公民进行新冠病毒检测，并要求所有入境者自我隔离14天。

日本政府专家小组1日认为，日本在患者暴发性增长前就可能出现“医疗功能不全”，要求各地构建重症患者优先的医疗体制。专家小组根据目前的疫情将日本分为“感染扩大警戒地区”“感染确认地区”和“感染未确认地区”，并将东京都和大阪府列为“感染扩大警戒地区”。专家认为“感染扩大警戒地区”应继续停课，避免举行10人以上集会等活动。

日本医师会1日召开记者会指出日本一些地区病床不足，并发布了“医疗危机状况宣言”。医师会会长横仓义武呼吁政府尽快发布紧急事态宣言。他说现在采取的对策要在两周后才看到效果，等疫情暴发后就太晚了。

日本首相安倍晋三1日表示，将给每个家庭派发两个可反复使用的纱布口罩，本月将优先从疫情较为严重的东京都开始发放。

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