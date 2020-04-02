新华社华盛顿4月1日电 （美国经济笔记）新冠肺炎疫情或致美国制造业深陷衰退危机

新华社记者许缘 高攀

新冠肺炎疫情正逐步冲击美国经济多个领域。随着越来越多企业停工和供应链中断，美国制造业开始体会到疫情带来的痛楚。3月份，美国制造业采购经理人指数（PMI）再现萎缩，这可能仅仅是整个行业衰退风暴的开端。

美国供应管理学会（ISM）4月1日公布的数据显示，3月份美国制造业PMI环比下降1点至49.1，高于市场预期的45，但跌落至50荣枯线以下，意味着制造业陷入萎缩。当月，新订单指数仅为42.2，创2009年3月以来新低；就业指数更进一步滑落至43.8。

ISM主席蒂莫西·菲奥雷在声明中说，对近期美国制造业前景感到悲观。由于新冠肺炎疫情和全球能源市场波动，美国所有制造业行业都受到影响。石油和煤炭产品、纺织业、运输设备、家具及相关产品、金属制品和机械6个制造业行业已出现收缩。

ISM制造业指数根据对负责原材料采购的企业高管的调查结果编制而成，随经济状况波动。分析人士认为，美制造业实际情况要比数据表现出来的糟糕得多。

美国全国制造商协会日前公布的一项调查结果显示，由于新冠肺炎疫情进一步扩散，美国已有超过三分之一的制造商面临供应中断，近80%的制造商预计业务将受损。

IHS马基特公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森认为，更多企业被迫关闭意味着制造业活动“已经崩溃”。多数制造业行业正经历需求和生产的迅速恶化。同时，企业投资几近停滞，资本设备订单恶化速度为2009年以来最快。根据该公司此前公布的数据，3月份IHS美国制造业PMI从2月份的50.7下滑至49.2，陷入萎缩。

制造业是美国政府近年来重点扶持的行业之一。本届政府希望通过颁布购买“美国制造”产品等行政命令以及对外加征关税促使美国制造业回流，扭转本土制造业空心化趋势，从而提升就业率。但迄今为止这些努力收效甚微。

美国商务部数据显示，制造业增加值占美国实际国内生产总值（GDP）比重已降至11%，是1947年以来最低水平。美联储数据也显示，2019年美国工业产出较2018年下降1.2%。去年8月至12月，ISM制造业PMI连续五个月收缩。去年全年，该指标平均值为51.2，是10年来最低水平。

《华尔街日报》撰文指出，美国制造业已经处于“守势”。由于贸易紧张局势持续、美国国内油气勘探活动趋缓以及农业部门对机械设备需求疲软，美国制造业自去年以来持续面临巨大增长压力。如今，新冠肺炎疫情为美国制造商增添新威胁。

在美国疫情“震中”纽约州，制造业经营陷入困顿。纽约联邦储备银行公布的数据显示，3月份该州制造业指数跌至2008年国际金融危机以来最低水平，对未来的乐观情绪也降至2009年以来最低。

总部位于伊利诺伊州的卡特彼勒公司说，截至2月份的三个月里，公司机器全球销量同比下降11%。明尼苏达州制造业巨头3M预计，经调整后，公司第一季度收入很可能下降。

分析人士指出，随着疫情进一步蔓延，以及各级政府为应对疫情而采取更大规模管控措施，美国制造业将可能面临更大麻烦。牛津经济研究院美国首席经济学家奥伦·克拉奇金认为，只要美国经济主体部分仍处于实质封锁状态且外部需求依旧低迷，美国制造业复苏时机和力度就高度不确定。

三菱日联金融集团首席经济学家克里斯·拉普基的判断更为悲观。他认为，美国制造业更像是面临一场萧条。这意味着美国制造业很可能出现较长衰退期，其间大量企业将破产,失业率显著上升,企业信心和企业投资明显下滑。

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