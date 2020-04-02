中国医学专家向美国同行分享战“疫”经验

人民网洛杉矶4月1日电（记者 王如君）中国呼吸学会、中国呼吸医师协会与美国胸腔医师学会（CHEST）3月30日和31日共同举办两场“中美携手抗击新冠：中国高级别专家向美国同行分享最前线经验”网络研讨会。

研讨会由美国胸腔医师学会主席斯蒂芬尼·勒瓦（Stephanie Levine）教授主持，中国医学科学院院长王辰院士、上海瑞金医院院长瞿介明、中日友好医院副院长曹彬、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任詹庆元等中国顶尖专家向美国医护人员分享了中国抗击新冠肺炎的成功经验。四位专家均为中国呼吸医学的学科带头人，在疫情暴发之初就工作在抗疫一线，拥有丰富的实践经验，代表了中国新冠肺炎疫情防控医护领域的最高水平。

王辰院士以“武汉抗疫布局——方舱医院与全面控制感染源”为题，详细讲解了方舱医院建设使用的功能定位和发挥的重要效果；瞿介明院长介绍了上海市的防疫成功经验、采用的政策举措和具体实施做法；曹彬教授介绍了各类抗病毒药物的原理，特别是洛匹那韦、瑞德西韦、羟氯喹、阿比多尔和银翘散、连花清瘟等对新冠肺炎的临床疗效和使用建议；詹庆元教授分享了武汉重症监护（ICU）一线医护人员的工作，以及呼吸机、经皮气管切开术（PDT）、间歇正压通气（IPPV）和体外膜肺氧合（ECMO）等治疗手段的使用时机和经验技巧。研讨会获得了与会医疗专业人员的热烈响应，据不完全统计，1500余名美国胸腔医师学会会员注册参加了研讨会，全球5万余人在线收看，主办方将于近日发布录播视频，惠及更多医疗人员。

中国驻洛杉矶总领事张平向研讨会致辞，向战斗在抗击新冠肺炎疫情一线的中美医护人员致以敬意。张总领事说，习近平主席近日在与特朗普总统通话中明确表示，中方愿继续毫无保留同美方分享信息和经验。当前新冠肺炎疫情在全球蔓延，美国内确诊人数快速增加，中美双方应加强合作，共同抗疫。本次研讨会为中美医学专家开展交流合作提供了良好平台，希望双方通过这种形式的交流能更有效地应对新冠肺炎疫情。

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