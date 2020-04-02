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美军“西奥多·罗斯福”号航母近百名官兵新冠病毒检测呈阳性

2020年04月02日13:11  来源：新华社
 

　　新华社华盛顿4月1日电（记者刘品然　邓仙来）美国代理海军部长托马斯·莫德利1日说，停靠关岛的美国核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号有93名官兵新冠病毒检测呈阳性。

　　莫德利当天在五角大楼记者会上说，已有近1300名官兵接受了新冠病毒检测，目前正深度清洁舰上空间。

　　他说，目前已有近千名官兵离舰，未来数日离舰人数将达约2700人。不会让所有官兵离舰，舰上有弹药、舰载机及核反应堆，需要一定数量人员确保航母安全。

　　美军太平洋舰队司令约翰·阿奎利诺3月31日对媒体说，确诊官兵中尚无人需要住院治疗。美军设立“轮班”制，让确诊官兵离舰上岛进行为期14天隔离，然后接受病毒检测，确保无恙后返回舰上，替换其他官兵上岸隔离。

　　“西奥多·罗斯福”号航空母舰上有约5000名官兵，3月上旬访问越南岘港，3月24日发现舰上3人新冠病毒检测呈阳性，此后确诊人数逐渐增加。另据哥伦比亚广播公司报道，美国另一艘航母“罗纳德·里根”号上也出现了新冠病毒感染病例。

　　据五角大楼发表的声明，截至美国东部时间4月1日5时，美军已有771名现役军人新冠病毒检测呈阳性，较前日增加29人。为遏制疫情，五角大楼已冻结几乎所有海外军事行动，取消军事演习。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
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