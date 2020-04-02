《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》葡语版在巴西出版 

人民网北京4月2日电（鲁扬）《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》葡萄牙语版一书近日正式在巴西出版，纸质版和电子书版本将在本周发行。该书通过图文并茂的形式，用浅显易懂的语言向巴西读者介绍新型冠状病毒肺炎以及个人在日常生活中该如何防护。

巴西祎思（IEST）企业咨询公司下属的CHINA2BRAZIL平台内容主管凯丽女士负责了该书葡语版的校对和定稿工作，她在接受人民网专访时表示，该书从3月初开始翻译，前后耗时一个月。此书出版之前，巴西还没有一本由中国专家编纂的新冠病毒应对手册，中国积累了大量应对新冠病毒的经验，可以供巴西各界参考，巴西一线人员也可以从中了解到更多关于新冠病毒的知识。

据悉，《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》葡语版在中国银行（巴西）有限公司、巴西中资企业协会和中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处的赞助下，由上海科学技术出版社授权发布，巴西祎思（IEST）企业咨询公司联系协调版权和翻译，巴西POLOBOOKS出版社发行。

凯丽告诉人民网，预计本周印刷5000本纸质版，免费提供给中国驻巴西使领馆、孔子学院、巴西卫生部和其他相关机构，供更多巴西人了解新冠病毒并采取措施避免病毒传播。

目前，PDF版本已经可以在巴西祎思（IEST）下属的CHINA2BRAZIL平台脸书账户上免费下载，最终电子书版本预计本周在亚马逊等平台上线。

截至当地时间4月1日14时，巴西全国共确诊新冠病毒肺炎病例6836例，比前一日新增1119例，全国累计死亡病例241例。

(责编：于洋、杨牧)