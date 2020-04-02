人民网北京4月2日电 联合国难民署 、国际移民组织、世界卫生组织和人权高专办3月31日发表联合声明，提示难民在新冠肺炎疫情中面临更大风险。

声明表示，应对新冠疫情，不应忽视难民、移民和无国籍者的权利和健康。面对新冠病毒疫情，我们都是脆弱的。这种病毒已经表明它不会区别对待任何人——但许多难民、被迫流离失所者、无国籍者和移民却面临着更高的风险。

声明指出，世界上四分之三的难民和许多移民居住在欠发达地区，那里的卫生系统已经不堪重负且条件简陋。许多人住在拥挤的营地、定居点、临时避难所或接待中心，他们无法充分获得医疗服务、清洁水和卫生设施。

声明认为，只有采取包容的方法保护每个人的生命权和健康权，这种疾病才能得到控制。移民和难民特别容易遭到排斥、污名化和歧视。为了避免灾难，各国政府必须竭尽全力保护每个人的权利和健康，这有助于控制病毒的传播。

声明强调，每个人，包括所有移民和难民，都应获得平等的医疗服务，并被有效纳入各国对新冠病毒的响应行动中，包括预防、检测和治疗。包容不仅有助于保护难民和移民的权利，也有助于保障公共健康和遏制疫情在全球的蔓延。虽然很多国家正在关闭边境并限制跨境流动，但仍然有办法在管理边境限制的同时尊重国际人权和难民保护标准。

声明呼吁，由于新冠肺炎疫情对我们构成了全球性威胁，人们比以往任何时候都更应该把重点放在保护生命上，无论对方是何种身份。这场危机要求采取一致、有效的国际措施，不让任何一个人掉队。在这个关键时刻，人类需要团结在一个共同的目标下，携手战胜这种致命病毒。许多难民、流离失所者、无国籍者和移民拥有的技能和资源，也可以成为解决方案的一部分。

“我们不能允许恐惧和不容忍行为削弱权利或损害我们应对全球疫情的效果。我们命运相连。只有每个人都得到保护，我们才能战胜病毒。”

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