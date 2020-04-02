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中老铁路最大跨度桥梁全桥合龙

2020年04月02日10:45  来源：人民网-国际频道
 
中老铁路最大跨度桥梁全桥合龙

人民网曼谷4月2日电（记者 孙广勇）4月1日15点58分，由中铁二院设计完成的中老铁路重点控制性工程、最大跨度桥梁——班那汉湄公河特大桥主桥实现合龙。到此，中老铁路跨越湄公河的两座桥梁主体结构均已顺利完工。标志着桥梁建设取得阶段性成果，也为中老铁路按期开通打下了坚实的基础。

班那汉湄公河特大桥全长1652.27m，主桥采用（80+144+80）m预应力混凝土连续钢构，桥梁高度63米，是中老铁路全线跨度最大、桥高最高的桥梁。

从桥梁的选址、结构型式研究、测量、钻探、设计、施工配合，中铁二院专业人员付出了艰辛的努力。2010年勘察期间，专业人员冒着被爆炸物、毒蛇猛兽伤害的风险，多次穿行于无人区密林中进行实地踏勘，进行大范围的的桥址比选；同时结合地形地质条件，对连续梁桥、悬索桥、拱桥等多结构型式进行研究，最终确定了实施的桥梁位置和结构型式；通过水下测量和钻探，为设计提供了充分、详实的资料；开展精心设计，充分考虑施工现场情况，对施工栈桥、主墩钢围堰等主要临时结构，水中墩防撞设施、航道航标设施等主要附属结构开展精细化设计；开展专项施工污水处理设计，最大限度保护湄公河流域的生态环境；配置专人进行施工配合工作，及时处理和解决现场问题，为施工顺利推进保驾护航。

中老铁路是泛亚铁路中通道的重要组成部分，也是“一带一路”倡议的重要互联互通工程，设计速度每小时160公里，起于中老边境口岸磨丁，经老挝北部的南塔省、乌多姆赛省、琅勃拉邦省、万象省后到达线路终点——老挝首都万象，计划2021年12月开通运营。

(责编：于洋、刘洁妍)
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