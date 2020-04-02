联合国副秘书长：国际社会必须共同努力从危机中恢复

人民网联合国4月1日电（记者 杨俊）主管经济与社会事务部的联合国副秘书长刘振民1日在接受记者书面采访时表示，新冠病毒疫情对人口流动和广泛的经济活动造成了前所未有的限制，并促使许多国家宣布进入国家紧急状态。随着疫情的爆发，联合国经济和社会事务部一直在密切跟踪在发展中国家和发达国家的事态发展。经社部4月1日发布了的最新宏观经济模型预测。研究分析了新冠病毒疫情目前对社会和经济的主要影响以及各国政府出台的相应政策措施。刘振民强调，紧急和大胆的政策措施是必要的，不仅要遏制大流行和拯救生命，同时也要保护社会中最脆弱人群的生计和维持经济增长和金融稳定。

刘振民介绍，尽管各国需要不惜一切代价优先采取卫生应对措施以遏制病毒的传播，但同时决不能忽视大流行如何影响最脆弱人群以及可持续发展。国际社会必须共同努力从危机中恢复，使世界重新走上可持续发展的轨道。

联合国经社部的宏观经济模型预测， 新冠病毒大流行可导致全球经济今年萎缩近百分之一。另外，如果对经济活动的限制持续到今年第三季度，再加上财政措施无法有效支持居民收入和消费支出，全球经济产出将可能会进一步收缩。新冠病毒大流行对经济影响的严重程度将在很大程度上取决于其对人口流动和主要经济体经济活动的限制期限，以及相应财政措施的规模和效力。

对紧急医疗服务的需求不断增长，以及死亡人数的不断上升，这些都令多国的医疗体系不堪重负。对人员流动的限制对服务业造成了沉重打击，尤其是涉及实体互动的行业，如零售贸易、休闲和酒店、娱乐和交通服务等。这些行业加起来占欧洲和北美所有就业岗位的四分之一以上。这些劳动者中有许多是工资较低的，而且往往缺乏劳动保护。随着企业失去收入，失业率可能会大幅上升。如果没有足够的收入支持，许多人将陷入贫困，甚至在大多数发达经济体也是如此，这将加剧本已严重的收入不平等。

研究发现，随着新冠病毒疫情的恶化，由经济增长放缓和收入不平等引发的深层次经济焦虑正在加剧。即使在许多高收入国家，也有相当比例的人口没有足够的资产在不工作的情况下在国家贫穷线以上生活超过3个月。例如，在遭受大流行重创的意大利和西班牙，估计分别有27%和40%的人口没有足够的储蓄来支撑超过3个月不工作的生活。

大流行也使多个方面的不平等更加突出。例如，妇女通常占卫生和社会工作者的大多数，这意味着她们更容易受到病毒感染。性别不平等可能因此加剧。此外，关闭学校也使数字鸿沟更加明显。当只有有限机会接入互联网的学生无法充分利用远程学习，数字鸿沟就可能会转化为教育鸿沟，并带来长期的发展影响。

在国际层面，大流行正在扰乱全球供应链和国际贸易。近100个国家在过去的一个月里关闭了国界，人员流动和旅游流动戛然而止。发达经济体对经济活动的长期限制的不利影响将很快通过贸易、投资和旅游渠道扩散到发展中国家。

欧盟和美国消费者支出的急剧下降将减少其从发展中国家进口的消费品。此外，由于全球供应链有可能被中断，全球制造业生产可能会大幅收缩。发展中国家，特别是那些依赖旅游业和商品出口的国家，面临着极大的经济风险。游客人数的突然减少将损害到小岛屿发展中国家雇佣了过百万低技能工人的旅游业。而大宗商品相关收入的下降和资本流动的逆转，正加大许多依赖大宗商品的经济体出现债务危机的可能性。在各国政府需要增加支出以控制疫情、支持消费和投资的这个关键时刻，它们可能被迫要削减公共支出。

刘振民强调，一个精心设计的财政刺激方案，优先安排医疗支出以遏制病毒的蔓延，并为受大流行影响最大的家庭提供收入支持，将有助于将经济深度衰退的可能性降到最低。此外，加强国际合作——以补充和加强各国措施——是抗击大流行的当务之急。由于冠状病毒没有边界，全球卫生系统的强度取决于它最薄弱的一环。为了全球人民的福祉，国际社会必须广泛分享关于抗击大流行的良好做法的信息，推动更灵活的管理疫苗使用的知识产权制度，并加强对世界卫生组织的财政支持。

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